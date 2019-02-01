شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 43.7 مليار جنيه في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الحالي، مكاسب بلغت نحو 43.7 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 4ر793 مليار جنيه، مقابل 7ر749 مليار جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغ نسبته 8ر5%.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي اكس 30» بنسبة 37ر8% ليسجل مستوى 14127 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» بنحو 44ر1% ليبلغ مستوى 684 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 25ر0% ليبلغ مستوى 1723 نقطة.

وأشار إلى أن انخفاض قيم التداول، خلال الشهر الحالي، لتبلغ 1ر23 مليار جنيه من خلال تداول 749ر3 مليار ورقة منفذة على 510 آلاف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1ر24 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 751ر3 مليار ورقة منفذة على 464 ألف عملية خلال الشهر السابق له.

وأوضح التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 3ر16 مليون جنيه ومن خلال تداول 6ر19 مليون ورقة منفذة على 2364 عملية. وأن الأسهم استحوذت على 79ر83 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 21ر16%.

وأضاف أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 55ر72% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب غير العرب على 99ر18% والعرب على 46ر8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 10ر234 مليون جنيه، فيما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 30ر312 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافي بيع قدره 10ر234 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 30ر312 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن المؤسسات استحوذت على 51ر48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49ر51%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 90ر310 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفيما يتعلق بسوق السندات، أوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول بلغت 368ر3 مليار جنيه، كما بلغ اجمالي حجم التعامل على السندات نحو 378ر3 مليون سند تقريبا.