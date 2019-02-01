شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يعلن رسميا ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيية العامة للاستعلامات، عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها مارس المقبل. و قال ضياء رشوان،" يشرفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسئولية".

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