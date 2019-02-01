شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: استقرار حالة جميع طلاب حادث أتوبيس دهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، استقرار حالة جميع طلاب كلية الهندسة الذين تعرض الأتوبيس الذى يقلهم إلى حادث انقلاب على الطريق الدولى "دهب - نويبع"، وخروجهم من المستشفى، وذلك باستثناء 3 حالات لشاب وفتاتين لا يزالون تحت الرعاية الطبية بمستشفى شرم الشيخ الدولى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الرحلة تم تنظيمها بمعرفة الطلاب من مجموعة أصدقاء وبدون إخطار إدارة الكلية.

كما أكد انتقال أستاذ بكلية الهندسة وبعض أسر الطلاب للاطمئنان على حالة الطلاب.

وأضاف أن الجامعة رتبت إجراءات مبيت الطلاب الليلة بمدينة شرم الشيخ، كما تم ترتيب إجراءات عودتهم غدا صباحا إلى القاهرة.

الجدير بالذكر، أن الحادث أسفر عن مصرع السائق وإصابة عدد من الطلاب وتم نقل جميع المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولى لتلقى العلاج.