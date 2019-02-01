شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الخطبة المسموعة خطوة على طريق الاهتمام بذوى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة لا تألوا جهدا في الوفاء بواجبها الدعوي والاجتماعي تجاه جميع أبناء المجتمع ولا سيما ذوى الاحتياجات الخاصة، وإن بث ونشر الخطبة المسموعة أسبوعيا هو وفاء بحق الأئمة والخطباء المكفوفين الذين نريد أن نيسر لهم التعامل مع الخطبة سماعا دون حاجة إلى قارئ يقرأ لهم.
وأكد الوزير أنها ستكون متاحة بقراءة صحيحة لكل من يريد الاستماع إليها سواء من الأئمة أم من غيرهم ، فالهدف وصول الفكر الوسطى المستنير إلى أكبر عدد يمكننا الوصول إليه داخل مصر وخارجها.
وأوضح الوزير فى بيان له: "سيتم التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة لنشر الخطبة مترجمة إلى لغة الإشارة أسبوعيا على موقع الوزارة وفاء بحق فئة هامة من أبناء المجتمع ودلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي لشئون الإعاقة".
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