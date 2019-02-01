شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن تكليف الدفعة 92 من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قراراً بتكليف الدفعة 92 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتباراً من 3/3/2019، حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2018 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2018.

وأوضحت غادة والى، فى تصريحات اليوم، أن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية .

وأضافت الوزيرة انه يجب على المكلفين السابق ذكرهم والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم الا انهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه الى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل اقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتباراً من 3/2/2019.

وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة عدداً من الأنشطة الاجتماعية مثل النيابة العامة وقطاعات وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة والتي تشمل التأمينات الاجتماعية وتنمية المجتمع وتكافل وكرامة و أطفال بلا مأوى ورعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وبنك ناصر ومحو الأمية والأسر المنتجة ومبادرة شبابنا بيخدم بلدنا ومبادرة 2 كفاية وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية بالإضافة الى مجالات أخرى تحدد وفقاً للاحتياجات المحلية لكل محافظة.