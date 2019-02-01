سامية الساعاتي: ابن خلدون أسس "علم المُعاشرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أكدت الكاتبة سامية الساعاتي، أن الفيلسوف الراحل ابن خلدون مبدع كبير حيث أسس علم الاجتماع، لافتة إلى أنه سافر إلى دول كثيرة منها مصر التي مكث بها ربع قرن، وله بوابة شهيرة بجوار باب النصر.

وأضافت الساعاتي في ندوة مقدمة ابن خلدون التي عقدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "اكتشفت أن ابن خلدون ابتكر علم جديد اسمه علم المعاشرة بعدما عكفت على دراسة مقدمة ابن خلدون مرات ومرات، وكان والدي الدكتور حسن الساعاتي، شغوف بابن خلدون وعلمني في الجامعة لأنه كان أستاذ جامعي كما كان يوصيني بدراسة ابن خلدون في المنزل".

وقالت الساعاتي إن "ابن خلدون لم يهتم بأحداث الماضي التي يهتم بها المؤرخون فقط، وإنما كان يتساءل عن كل ظواهر العمران الحالية، وكان يكتب باعتدال وصدق في بداية مقدمته، أسباب اتجاهه إلى هذا الأمر".

وأردفت: "ما يميز ابن خلدون أنه كان يبحث عن العلل والأسباب ولم يتوقف عند النقل فقط، ولذا فإنا علم المعاشرة الذي ابتكره ابن خلدون جاء بعد مكوثه في قلعة بني سلامة لمدة ٤ سنوات، فشعر أنه مغترب، ومن هنا أسس علم المعُاشرة وهو مختلف تماما عن المعاشرة الجنسية وإنما كان يقصد "الأنس بالعشير"، على طريقة المثل الشهير عرفت فلان نعم عاشرته لا، إذن فلم تعرفه".