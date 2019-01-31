أخبار مصر | وزير النقل يتفقد محطات الخط الأول لمترو الأنفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتفقد محطات الخط الأول لمترو الأنفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم، العاملين بعدد من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، حيث تفقد محطات (السادات وجمال عبد الناصر وأحمد عرابي) واطمئن على زمن التقاطر ومستوى النظافة وعمل بوابات التذاكر وكاميرات المراقبة.

والتقى الوزير بعدد من الركاب ودار حوار حول مستوى الخدمة بالخط الأول، حيث أوضح الوزير أنه تم تدبير التمويل الخاص بتطوير وتحديث أنظمة الخط الأول بواقع ٢٠٥ مليون يورو من بنك التعمير والتنمية الأوروبي و٣٥٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، وجارٍ إنهاء الاتفاق مع وكاله التنمية الفرنسية الشريحة الأخيرة للتمويل بـ ٥٠مليون يورو والمتوقع توقيعها خلال أيام وبعروض تمويليه ميسرة، وسيتم طرحه علي المقاولين خلال نصف السنة الأول مع تمويل باقي المبلغ عن طريق الخزانة العامة للدولة، وجارٍ إنهاء التمويل من الحكومة الفرنسية لعدد ٣٢ قطار مكيف لإنهاء معانات الخط الأول بالنسبة للحرارة وارتفاع الرطوبة.

وأضاف عرفات أن أعمال تطوير الخط الأول تشمل أيضا تنفيذ الازدواج بين محطتي المرج الجديدة والقديمة بطول 1.3 كم والذي تبلغ تكلفته 500 مليون جنيه، وهو ما سيساهم في تخفيض زمن التقاطر بينهما من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة، كما سيساهم هذا الازدواج في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة، فضلا عن امتصاص الكثافة العالية للركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتي المرج والمرج الجديدة التي تعاني من كثافة الركاب، منوها إلى أن أعمال تطوير الخط الأول تشمل أيضا تطوير محطة المرج الجديدة بإجمالي تكلفة تبلغ 100 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمحطة شملت إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وإعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية كالمستخدمة في الخط بالكامل؛ لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة، وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول، وتركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزي للخط، وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة، وكذلك تركيب عدد 8 سلالم كهربائية ومصعد كهربائي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأوضح أن المحطة تتكون من صالتين للتذاكر الأولى علوية والأخرى سفلية، للتيسير على الركاب ومنع التكدس بالمحطة، كما تم تركيب 36 بوابة تذاكر جديدة للدخول والخروج وتغطية المحطة بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة، مشيرا إلى أن انتهاء أعمال ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وتطوير محطة المرج الجديدة في النصف الثاني من شهر فبراير ٢٠١٩.