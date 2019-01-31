مصر | أقاموا "حفل جنس جماعي".. حبس سيدتين وميكانيكي لممارستهم الرذيلة بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أقاموا "حفل جنس جماعي".. حبس سيدتين وميكانيكي لممارستهم الرذيلة بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام، بحبس سيدتين وميكانيكي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بممارسة الرذيلة داخل شقة بالسلام.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث الآداب بالقاهرة، تفيد بأن "هيام .ك"، تدير شقة في زهراء منطقة سبيكو بالسلام للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة المحرمة مقابل أجر مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة الشقة وضبط "هيام.ك " قوادة وسبق ضبطها منذ سنتين داخل شقة دعارة بالقاهرة، إضافة إلى ضبط "سميرة .ط"، ربة منزل، أثناء ممارستهن الرذيلة مع "عادل. ع" مهندس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.