شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة ومحافظ أسوان يجتمعان باللجنة العليا لتنمية بحيرة السد العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اللجنة العليا لتنمية بحيرة السد العالى بأسوان وعرض مشاكل الصيادين العاملين بالبحيرة.

وخلال اللقاء الذى استمر اكثر من ساعتين للجنة وبحضور الدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيه والدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالى، محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية وجمعيات الصيادين ببحيره السد العالي الذين عرضوا المشكلات التى تواجههم أثناء الصيد .

وقد تم عرض الإنتاج السنوى للبحيرة، الذى يتضح معه أن فترة وقف الصيد لمدة شهرين تعمل على الحفاظ على المخزون السمكي بالبحيرة حيث يتم وقف الصيد فى الفترة التى تتكاثر فيها الأسماك بالبحيرة، وأكد رؤساء الجمعيات كافة واتفقوا على أن فترة الوقف هذه هى مصلحة الصيادين وليست ضدهم .

وفى السياق ذاته ذكرت نائب الوزير أن هذه الفترة يمكن استغلالها في صيانة المراكب وأدوات الصيد لبدء موسم جديد .

وقد طالب رؤساء الجمعيات الحاضرون الاجتماع بضرورة تمكين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من أعمالها المنوطة بها من الاشراف الكامل على المسطح المائي وموانئ الصيد والمفرخات لانها الجهة المسئولة عن قطاع الثروة السمكية في مصر.

