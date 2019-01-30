شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ثقافة رفيعة وطلاقة لسان.. وزير الآثار يقدم نبذة بالفرنسية عن حياة الفراعنة للرئيس ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرح خالد العنانى وزير الآثار المصرى، للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نبذة عن حياة المصريين القدماء، وذلك من خلال الرسومات على جدران المعابد، والتى كانت توضح الحياة آنذاك.

وأظهر مقطع فيديو مدى انتباه واستمتاع الرئيس الفرنسى ماكرون للشرح المميز والجذاب لوزير الآثار خالد العنانى، حيث استطاع الوزير من خلال لباقته وثقافته الرفيعة تقديم نبذة قيمة عن حياة المصريين القدماء.

وزير الآثار، قدم للرئيس الفرنسى ماكرون، معلومات عن الحضارة المصرية القديمة، وشرح له الرموز الفرعونية المنقوشة على الجدران، وهو ما أظهر تمكن الوزير وطلاقة لسانه فى التحدث باللغة الفرنسية.

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ومن أبرز المعلومات التى ترجمها وزير الآثار لماكرون، هو أن كل فصل من فصول السنة فى الحضارة القديمة مكون من 3 شهور وكل شهر به 3 أسابيع فقط.

كما أوضح إحدى الرسومات التى يظهر فيها أعداد غفيرة من الأشخاص، وقال إنهم كانوا الجواسيس الذين سيطر عليهم الجيش المصرى حينها.

كما أشار العنانى، إلى أن هناك كلمات مكتوبة على الجدران، وهى أسرار ونصائح عسكرية تتعلق بالحرف فى عصر الفراعنة.