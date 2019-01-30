شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الاعدادية السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الاعدادية من المقرر ان تظهر السبت القادم، بعد الانتهاء من تجميعها، واعتمادها من محافظ القاهرة.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لـ" الخليج 365" ، ان العاصمة بها 34 كنترول يتم تجميعهم، مشيرا الى ان نسبة النجاح كبيرة.

Advertisements

وكانت نتيجة امتحانات النقل بالقاهرة ظهرت امس على موقع المديرية والمدارس.