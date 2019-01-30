تعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الاعدادية السبت القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الاعدادية من المقرر ان تظهر السبت القادم، بعد الانتهاء من تجميعها، واعتمادها من محافظ القاهرة.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لـ" الخليج 365" ، ان العاصمة بها 34 كنترول يتم تجميعهم، مشيرا الى ان نسبة النجاح كبيرة.
وكانت نتيجة امتحانات النقل بالقاهرة ظهرت امس على موقع المديرية والمدارس.
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