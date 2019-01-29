انت الان تتابع مكافحة المخدرات في 3 سنوات: زيادة نسبة علاج الإناث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إجمالي عدد سائقي الطرق السريعة الذين خضعوا للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بلغ نحو 145 ألف سائق وانخفضت نسبة تعاطيهم للمخدرات إلى ‏12‏% خلال عام 2018

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حصاد‎‎ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، ‏وذلك منذ بداية إطلاقها في مايو 2015 وحتى ديسمبر 2018‏‏، موضحا أن إعداد الخطة وتنفيذ أنشطتها شارك فيه ‏12 وزارة معنية، متضمنة 3 محاور عمل، هي: "الوقاية، الكشف المبكر، العلاج والتأهيل"، ففي محور الوقاية، ارتفع عدد المدارس التي تم تنفيذ حملات التوعية بها ‏ضمن برنامج اختر حياتك للوقاية من المخدرات، حيث وصل لـ8 آلاف مدرسة خلال عام 2018، مقارنة بـ7 آلاف و500 مدرسة خلال عام 2017، و4 آلاف مدرسة خلال عام 2016، و1500 مدرسة خلال عام 2015، بإجمالي 21 ألف مدرسة.

وقال المركز إنه بالنسبة لمراكز الشباب التي تم تنفيذ حملات التوعية بها، ارتفع عدد تلك المراكز خلال عام 2018 ليصل إلى ‏390 مركز شباب، مقارنة بـ255 مركز شباب خلال عام 2017, و240 مركز شباب خلال عام 2016, و180 مركز شباب خلال عام 2015, بإجمالي 1065 مركز شباب. أما فيما يتعلق بمحور الكشف المبكر عن تعاطي

وقال المركز إنه بالنسبة لمراكز الشباب التي تم تنفيذ حملات التوعية بها، ارتفع عدد تلك المراكز خلال عام 2018 ليصل إلى ‏390 مركز شباب، مقارنة بـ255 مركز شباب خلال عام 2017, و240 مركز شباب خلال عام 2016, و180 مركز شباب خلال عام 2015, بإجمالي 1065 مركز شباب. أما فيما يتعلق بمحور الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، أوضح أن إجمالي عدد سائقي الطرق السريعة الذين خضعوا للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بلغ نحو 145 ألف سائق منذ إطلاق الخطة في 2015 حتى 2018، مشيرا إلى حدوث انخفاض تدريجي في نسب التعاطي سنويا للسائقين، ‏حيث انخفض إلى ‏12‏% خلال عامي ‏2017 - 2018‏ و2016 - 2017‏، مقارنة بـ17% خلال عام 2015 - 2016، و24% خلال عام 2014 - 2015. اقرأ أيضا| ابنك قد يكون مدمنا..سوء المظهر مؤشر Advertisements وأضاف أن إجمالي عدد سائقي حافلات المدارس الذين خضعوا للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بلغ نحو 12 ألف سائق منذ إطلاق الخطة في 2015 حتى 2018، مع حدوث انخفاض تدريجي في نسب التعاطي سنويا لهؤلاء السائقين أيضا، ‏حيث انخفض إلى ‏3.1‏% خلال عام ‏2017 - 2018‏، مقارنة بــ‏3.5‏% خلال عام ‏2016 - 2017‏، و7.6% خلال عام 2015 - 2016، و12% خلال عام 2014 - 2015. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن محور العلاج والتأهيل شهد زيادة في أعداد المراكز العلاجية التي تم إنشاؤها منذ إطلاق الخطة في 2015 حتى 2018، حيث وصلت لــ‏22‏ مركز علاج خلال عام 2018، مقارنة بــ21 مركز علاج خلال عام 2017، و17 مركز علاج خلال عام 2016، و16 مركز علاج خلال عام 2015، و12 مركز علاج خلال عام 2014. اقرأ أيضا| الصين تستعين بحملة «أنت أقوى من المخدرات» لمحمد صلاح كما تمت زيادة ‏أعداد المرضى المترديين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة، حيث وصل لـ116 ألفا و517 مريضا خلال عام 2018، مقارنة بـ103 آلاف و950 مريضا خلال عام 2017، و83 ألفا و621 مريضا خلال عام 2016، و74 ألفا و592 مريضا خلال عام 2015، وتم افتتاح قسم علاج الإناث بمستشفى المعادي العسكري، ما ساهم في زيادة نسبة الإناث المتلقين للعلاج إلى 7% من إجمالي الحالات المتقدمة للعلاج عام 2018 مقارنة بـ3% عام ‏‏2017، موضحا الخط الساخن لصندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي هو 16023، والذي يقدم الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة. يذكر أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أعلنت في شهر يناير الجاري، عن تدشين عمل قصصي بعنوان "أنت البطل"، قائلة: "إننا نطلق مرحلة جديدة حملة (أنت أقوى من المخدرات) وهي بداية لسلسلة مغامرات أنت البطل، والتي تم إعدادها مع اللاعب الدولي محمد صلاح لتوعية الأطفال في الشريحة العمرية من 9 إلى 13 عاما، وسيتم توظيف العمل القصصي ضمن فاعليات معرض الكتاب من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي تستهدف الأطفال رواد المعرض". اقرأ أيضا| والي: زيادة عدد مراكز علاج مرضى الإدمان إلى 22 وذكرت والي أنه سيتم توزيع 10 آلاف نسخة مجانية على الأطفال لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات، في إطار عمل فني جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال، مع تحفيزهم بتقديم جوائز رياضية من خلال تنظيم مسابقات فنية وأدبية. (التفاصيل)

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