شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون للبابا تواضروس: التعددية فى مصر عنصر أساسى للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه حرص على زيارة الكنيسة الأرثوذكسية لما يكنه لها من احترام وللاعتراف بما تمثله من قيم ليس فقط لماضي مصر ولكن لمستقبلها أيضا.. مشيدا بجهود الحكومة المصرية لضمان أمن وحماية الأقباط.

وقال ماكرون ـ في كلمة له خلال زيارته مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ـ"لقد كنت أتمنى رؤية قداسة البابا تواضروس نظرا لأهمية الأقباط المصريين لفرنسا.. وأعلم جيدا كم عانى الأرثوذكس في السنوات الأخيرة من الإرهاب.. ولكننا نشيد بالعمل الذي تقوم به الحكومة المصرية حاليا لضمان أمنهم".

وأعرب عن سعادته بلقاء البابا توضراوس في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا، مشددا على أن التعددية في مصر والمنطقة تمثل عنصرا أساسيا للسلام.