أخبار مصر | مسؤول: أمريكا لا تسعى للاحتفاظ بوجود عسكرى دائم فى أفغانستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: أمريكا لا تسعى للاحتفاظ بوجود عسكرى دائم فى أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول حكومى أمريكى كبير اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ملتزمة بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد حرب دامت 17 عاما.

وتحدث المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه عن "تقدم كبير" فى المحادثات التى جرت خلال الأيام القليلة الماضية مع حركة طالبان وتناولت سحب القوات الأجنبية إلا أنه أضاف أن هناك حاجة لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

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وتابع فى العاصمة كابول "بالتأكيد لا نسعى لتواجد عسكرى دائم فى أفغانستان".