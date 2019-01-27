أخبار مصر | حزب حماة الوطن يحتفل بعيد الشرطة بمشاركة 500 طفل يتيم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب حماة الوطن يحتفل بعيد الشرطة بمشاركة 500 طفل يتيم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب حماة الوطن احتفالية كبرى بمناسبة عيد الشرطة بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا للحزب واللواء فاروق مجاهد أمين القاهرة، ومحمد التونى راعى ومنظم الإحتفال، والمطرب حمادة هلال الذى اشعل حماس الأطفال وأدخل البهجه والسرور في قلوبهم.

وتقدم الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن بخالص التهاني لرجال الشرطة المخلصين بمناسبة العيد الـ 67 للشرطة، مؤكدا أن الحزب وأعضاؤه يدركون مدي أهمية وصعوبة وظيفة رجال الشرطة في إنفاذ القانون والتصدي للخارجين عليه، فأننا نقدر التزامهم وتضحياتهم في سبيل أداء واجبهم ودورهم الرئيسي في الحفاظ على أمن المواطن وسيادة القانون.

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وأشار "الهريدي"، إلى أن الشرطة المصرية لها ملحمة تاريخية حين تصدت ودافعت عن مبنى محافظة الاسماعيلية ضد سلطة الاحتلال الانجليزي ومؤيديها والوقوف بجانب كتائب التحرير والمقاومة الشعبية في الإسماعيلية في يناير في 1952، وسقوط الشهداء فداء في سبيل القيام بوظيفتها الحقيقية في حماية الشعب، ومطالبة الشرعية دون التفات إلي مصالحها الشخصية ما جعل الشعب يتخذ يوم 25 يناير يوم اتحاده مع الشرطة للدفاع عن مطالبة الشرعية وتأييده في الكفاح ضد النظام الموالي للاحتلال.

من جانبه أوضح اللواء فاروق مجاهد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين القاهرة، إن أمانة الحزب بالقاهرة ان الاحتفالية بدأت بتوزيع 500 بطانية للاسر الأكثر احتياجا بمحافظة القاهرة وذلك في إطار الجهود المستمرة لخدمة المواطنين في مختلف قطاعات محافظة القاهرة والتلاحم مع قضايا ومشاكل الشارع المصري وتخفيف العبء عن المواطن البسيط وتنفيذا لسياسة الحزب بالانضمام الى المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير " حياة كريمة " للفئات الأكثر احتياجا خلال عام 2019.

وأضاف محمد التونى، أمين تنمية الموارد بأمانة القاهرة أنه تم استقبال 500 طفل يتيم من جميع قطاعات محافظة القاهرة بالإضافة إلى 100 طفل من أبناء شهداء الشرطة بالسيرك الإيطالي بالمعادي والاحتفال بهم من خلال العروض التى تم تقديمها بالسيرك كما قام المطرب حمادة هلال بالغناء مع الاطفال فى جو ملئ بالفرح والمرح والسعادة معربا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم وادخال البهجة والسرور عليهم، مؤكدا على أهمية العمل الخيري والتكافل الإجتماعي في بناء المجتمع وتعاون مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب مع الدولة لرعاية الأيتام وتقديم العون لهم.