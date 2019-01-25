شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: استحداث برامج دراسية جديدة تتميز بالتطبيق العملي بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة استحداث برامج دراسية جديدة تتميز بالتطبيق العملي بالجامعات المصرية في جميع المجالات، بصفة خاصة المجالات الصحية والزراعية والصناعية.

وناقش «عبدالغفار»، تقريرًا مقدمًا من الدكتور سعيد درويش، مستشار وزير التعليم العالي لشؤون ربط البحث العلمي بالصناعة، حول دراسة إمكانية استحداث برامج تعليمية تطبيقية تتماشي مع احتياجات الدولة، مثل برنامج التحليل الطبي ليتماشي مع مبادرة «١٠٠ مليون صحة»، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والفشل الكلوي، بما في ذلك الطرق الحديثة للوقاية والعلاج من هذه الأمراض؛ لتتوافق مع سياسة الدولة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأشار التقرير إلى زيارة درويش، لكلية التمريض بجامعة الإسكندرية، واستعراض جميع البرامج التعليمية والمعامل للتعرف على إمكانية استحداث تلك البرامج بالجامعة، مشيرا إلى أن كلية التمريض بجامعة الإسكندرية تعتبر أول كلية بجامعة الإسكندرية تحصل علي الاعتماد الأكاديمي والجودة، بالإضافة إلى حصولها المتكرر علي شهادة الأيزو للجودة.