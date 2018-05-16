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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16/5/2018 بمحافظات مصر

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16/5/2018 بمحافظات مصر

والان نبدء بالتفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 1 رمضان 1439 12:07 صباحاً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 

الصغرى العظمى 

 

القاهرة 19 33

 

وسط الدلتا 18 33

 

الإسكندرية 19 28

 

بلطيم 18 28 

 

مطروح 18 26

 

السلوم 16 26

 

سيوة 18 32

 

بورسعيد 19 26

 

دمياط 18 26

 

العريش 18 27

 

رفح 18 26

 

الإسماعيلية 17 34

 

السويس 17 34

 

رأس سدر 18 34

 

نخل 10 33

 

نويبع 25 37

 

طابا 14 32

 

كاترين 15 30

 

الطور 20 34

 

شرم الشيخ 25 34

 

الغردقة 22 34

 

مرسى علم 22 33

 

الفيوم 19 35

 

بنى سويف 19 35

 

المنيا 19 35

 

أسيوط 19 36

 

سوهاج 21 37

 

قنا 21 38

 

الأقصر 22 39

 

أسوان 23 39

 

أبوسمبل 21 37

 

الوادى الجديد 19 37

 

شلاتين 25 35

 

ابو رماد 23 34

 

راس حدربة 23 33

 

حلايب 22 33

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: 

 

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الصغرى العظمى 

 

مكة المكرمة 28 40 

 

المدينة 25 40

 

الرياض 23 35

 

المنامة 28 33

 

أبوظبى 28 36

 

الدوحة 28 35

 

الكويت 24 36

 

دمشق 14 30

 

بيروت 21 27

 

عمان 18 30

 

القدس 18 28

 

غزة 19 27

 

بغداد 21 24

 

مسقط 31 36 

 

صنعاء 15 29 

 

الخرطوم 25 40

 

طرابلس 20 24

 

تونس 14 24

 

الجزائر 16 20

 

الرباط 15 26

 

نواكشوط 19 27

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى 

 

أنقرة 12 28 

 

اسطنبول 17 28

 

اسلام اباد 21 33 

 

نيودلهى 27 42

 

جاكرتا 25 33

 

بكين 22 30 

 

كوالامبور 24 31

 

طوكيو 21 28

 

أثينا 17 28

 

روما 12 20

 

باريس 09 23

 

مدريد 11 24

 

برلين 12 19

 

لندن 07 16

 

مونتريال 11 20

 

موسكو 13 24

 

نيويورك 18 26

 

واشنطن 21 33

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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