شُيعت جنازة المفكر الراحل الدكتور أحمد كمال أبو المجد، عقب صلاة العصر، اليوم، الخميس، بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، بحضور مجموعة من الشخصيات السياسية والحكومية والإعلامية، والصحفيين، فقد كان للراحل سجل كبير وممتد مع مختلف الفئات سواء داخل أو خارج مصر. شارك في صلاة الجنازة، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، ومفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، ودكتور...
وقف صرف معاش تكافل وكرامة في طلب إحاطة بالبرلمان
تقدمت الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، اليوم الخميس، للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وقف صرف "معاش تكافل وكرامة" للعديد من الأسر، ما تسبب في أزمة لهذه الشريحة من المجتمع التي تعتمد اعتمادا أساسيا على هذا المعاش، مضيفة أن عدد كبير من الأسر فوجئوا بوقف صرف الفيزا للمرتب الشهري الذي يمثل لهم الحياة وبدون أي...
بالصور.. السيسي يتفقد سير العمل بعدة مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر الخميس، سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
دار الإفتاء تستطلع غدًا هلال شهر شعبان.. والسبت غرة الشهر فلكيًا
تستطلع دار الإفتاء المصرية، الجمعة، هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريا، من خلال اللجان الشرعية والعلمية التابعة لها والمنتشرة في أنحاء الجمهورية. وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، لـ«المصرى اليوم» أنه يتم استطلاع هلال شهر شعبان وأهلة الشهور العربية من خلال اللجان الشرعية... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة في الإسكندرية
يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد سيدي المرسي أبو العباس بالإسكندرية. وتدور الخطبة حول موضوع «المسؤولية» في الخطبة الأولى، و«فضائل شعبان» في الخطبة الثانية، وفق خطة الوزارة في ذلك. ويلتقي وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بالإسكندرية وبنخبة من الأئمة... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
جاسم خلفان: مصر عانت كثيرًا من الإرهاب القطري والتركي
قال الدكتور جاسم خلفان، المحلل السياسي الإماراتي، إن «كتاب (أوراق قطر) الذي يكشف تمويل الدوحة لشبكات الإخوان الأوروبية يؤكد دور النظام القطري القذر في دول العالم». وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الكتاب الجديد من تأليف صحفيين استقصائيين لهما... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
«البيطريين» تكشف الهدف من تأسيس رابطة «شركات الأدوية البيطرية»
قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين ورئيس لجنة الأدوية بالنقابة، إن شركات الأدوية البيطرية تواجه تحديات ومشكلات كبيرة الفترة الماضية، مما استدعى الأمر قيام مجموعة من أصحاب الشركات البيطرية، بتأسيس رابطة لمصنعي الأدوية البيطرية وأصحاب الشركات البيطرية، لحماية صناعة الأدوية... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
مجلس النواب: حملة شعبية لطرق أبواب المصريين للتعريف بالتعديلات الدستوري
قال النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية والمتحدث باسم مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقترحة تصب في صالح الدولة وليس في صالح الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف حسب الله، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكرى، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلا: «أطلقنا حملة... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
محلل ليبي: كل المدن الليبية التي دخلها الجيش كان يرحب به الأهالي
قال الدكتور محمد الزبيدي، المحلل السياسي الليبي، إن «كل المدن الليبية التي دخلها الجيش كان يرحب به من الأهالي، إلا المدن التي كان بها مليشيات مسلحها وطردها الجيش بمنتهى السهولة». وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الجيش الليبي يتقدم بخطوات... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
بالفيديو.. وفاء قطب أصغر مأذونة في مصر: بقى لي شعبية ومكانة كبيرة
عرض برنامج «كلام بنات» عبر فضائية TeN، تقرير عن وفاء قطب من محافظة الإسماعيلية أصغر مأذونة في مصر. وقالت «قطب» في تصريحات للبرنامج إن الفكرة جاءت إليها منذ 2008 بعد تعيين مدام أمل سليمان أول مأذونة بمصر، وأنه بعد وفاة مأذون منطقتها قررت التقدم بأوراق ترشحها لمحكمة الإسماعيلية لشؤون... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق...
عادل المصري: فوز مصر بجائزة الريادة الدولية في السياحة شهادة ثقة كبيرة جدًا
قال الدكتور عادل المصري، المستشار السياحي السابق بفرنسا، إن «فوز مصر بجائزة الريادة الدولية في السياحة شهادة ثقة كبيرة جدًا في مصر كمقصد سياحي». وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الجائزة دليل على عودة مصر كمقصد سياحي لدول العالم، وأنه يؤكد على... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي...
برلماني: «كل دولة تعدل الدستور وفق مناخها السياسي.. واحنا مش أمريكا»
قال النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إن كل دولة تعدل الدستور وفقا للمناخ السياسي السائد في البلد. وأضاف حسب الله، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكرى، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلا: «لم نعدل في عدد فترات الرئاسة، لكن تم تعديل المدة فقط لست سنوات»، متابعا:... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع...
وليد توفيق لـ«لطيفة»: كنت مُغرم بمشاهدة الفن الهندي.. «بدخل الفيلم 3 مرات»
قال المطرب اللبناني وليد توفيق، إنه كان مغرم بالأفلام الهندية منذ الصغر، حيث قد يدخل السينما من أجل مشاهدة الفيلم الهندي الواحد أكثر من ثلاثة مرات، ويظل يبكى متأثرًا بقصة الفيلم ويتناول ترمس وسندوتشات أثناء جلوسه في السينما، حيث إن الفيلم كان يستغرق مدته 3 ساعات. وأضاف «توفيق»، خلال... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق...
وزير القوي العاملة يزف بشرة خير للعاملين بالقطاع الخاص حول زيادة الأجور
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك حاجة إلى تعاون من اجل إعداد اتفاقية عامة لتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص. وأضاف سعفان خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه خلال إعداد مشروع... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي...
محمد سعفان: قانون العمل الجديد يحدث طفرة في تعامل صاحب الشركة مع الموظف
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد في انتظار الطرح على مجلس النواب لمناقشته خلال الفترة المقبلة. وأضاف سعفان خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلا: «مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب منذ 2017 وخلال الفترة... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق...
نقيب السياحيين: ما بذله الرئيس السيسي في قطاع السياحة يضاف لتاريخنا
علق باسم حلقة، نقيب السياحيين، على حصول وزيرة السياحة على جائزة «الريادة الدولية في السياحة»، قائلًا: «مصر كلها والقطاع السياحي سعيد جدًا بهذه الجائزة»، لافتًا إلى أن هذه الجائزة لأول مرة تعطى لدولة في الشرق الأوسط. وأوضح «حلقة»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
برلماني يكشف عن الحالات التي ينطبق عليها قانون تصالح مخالفات البناء
كشف النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، تفاصيل مطالبة لجنة الإسكان مجلس الوزراء بسرعة وقف الإزالة والغرامات على العمارات والوحدات المخالفة، قائلًا إن قانون تصالح مخالفات البناء ينطبق على بعض الحالات ولا ينطبق على الحالات الأخرى. وأوضح «محمود»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
«مدبولى»: برامج الحكومة لدعم «الأكثر احتياجًا» غير مسبوقة
أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره للتعاون القائم بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، معرباً عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون من أجل الاستفادة من خبرات المنظمة فى مجال الزراعة والأغذية، واصفاً برامج الحماية الاجتماعية التى تبنتها الحكومة بأنها متنوعة وغير... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
عضو «القومي للإرهاب»: عملية البحر الأحمر أكبر ضربة لتجار المخدرات في تاريخ مصر
قال العميد خالد عكاشة، عضو مجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن ضبط تهريب 2 طن هيروين بـ2 مليار جنيه بالبحر الأحمر يعد أكبر ضربة أمنية لتجار المخدرات في تاريخ مصر، وتؤكد العملية على يقظة الأجهزة الأمنية في مصر. وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»،... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع...
«الكهرباء»: قراءة العدادات بـ«التابلت» (التفاصيل)
قال رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه تم وضع نظام لضبط قراءات عدادات الاستهلاك، بالبدء فى تنفيذ برنامج لميكنة القراءات باستخدام أجهزة الحاسب اللوحى «تابلت» والتى سيتم تعميمها على مستوى جميع شركات التوزيع، للحد من شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير. وأضاف - خلال استعراضه تقرير... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...