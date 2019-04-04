قال الدكتور محمد الزبيدي، المحلل السياسي الليبي، إن «كل المدن الليبية التي دخلها الجيش كان يرحب به من الأهالي، إلا المدن التي كان بها مليشيات مسلحها وطردها الجيش بمنتهى السهولة». وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الجيش الليبي يتقدم بخطوات... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...

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