خفاجي: مصر تحتل المركز الثالث عربيا في البحث العلمي

كشف الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم المصرية، ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة، عن مركز مصر بين الدول العربية في مجال البحث العلمي.

وأوضح "خفاجي" في حديث لصحيفة "الفجر" المصرية، أنه عرض بعض الإحصائيات على لجنة البحث العلمي، حيث كشفت أن مصر تحتل المكانة الثالثة بين الدول العربية في مجال البحث العلمي.

وقال الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، إن السعودية كانت في المركز الأول يليها المغرب، حيث تولي السعودية اهتمام كبير بتمويل المشروعات، متابعا: "نحن حاليا نسعى إلى تقديم تطبيقات علمية تساعد المجتمع فقد قمنا بالفعل بتقديم تطبيق للمزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة لخدمة المزارع ولحملة الرئيس مشروع مليون فدان".

وأضاف: "معظم الشباب الحاصلين على أراض زراعية ليس لديهم فكرة عن كيفية الزراعة، وعندما يواجهون مشكلة يرسلوا للوزارة فرسل لهم مندوبا ليحدد المشكلة، ثم يكتب التقرير ويقدم الحل، وتأخذ هذه العملية أسبوعين تقريبا".