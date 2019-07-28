“Qariaban” اقتربت نتائج التوجيهي 2019 الدورة الصيفية الثانوية العامة الأردن 2019 حسب الاسم والشعبة

تنطلق نتائج التوجيهي بالمملكة الأردنية الهاشمية في الإعلان عنها خلال مطلع الشهر المقبل، حيث يتابع الطالب صدور نتائج الثانوية العامة الدورة الصيفية من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني أو من خلال موقع عمون لتحديد الموعد النهائي لنشرها إلكترونياً.

تنطلق نتائج التوجيهي الأردن 2019 يوم الخميس الموافق 25/7/2019، حيث حددت وزارة التربية والتعليم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الثانوية العامة الدورة الصيفية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

نتائج التوجيهي 2019 الأردن

علما أن الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشرت بيانا رسميا تؤكد فيه أنه مع بداية الأسبوع المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، سيتم نشر نتائج الثانوية العامة الأردنية حسب الاسم الدورة الصيفية.



وقد نشر السيد الدكتور معالي وليد المعاني عبر حسابه الشخصي على تويتر، بيانا يؤكد فيه أن نتائج الثانوية العامة الدورة الشتوية 2019 “نتائج التوجيهي” ستعلن السبت الساعة 11 صباحا، ومن المرجح أن يتم إعلان نسبة النجاح في مختلف الأقسام والشعب بالتفاصيل.

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وبالفعل انتهى قبل قليل السيد الدكتور الوزير معالي وليد المعاني من عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج التوجيهي 2019، وتوضيح نسب النجاح ونشر أسماء أوائل الطلاب حسب الاسم خلال الدورة الشتوية الأولى.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي حسب الاسم الدورة الصيفية 2019 الأردن

من هنا: http://tawjihi.jo

كل التوفيق لكل أولادنا في الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح.

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