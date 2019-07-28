“Result jordan” راقب نتائج التوجيهي الأردن 2019 حسب اسم الطالب “توجيهي جو” وزارة التربية والتعليم

تعلن وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية نتائج التوجيهي 2019 للدورة الصيفية في الخامس والعشرين من تموز، وسيتم نشرها من خلال الموقع الإلكتروني tawjihi.jo، فور عقد المؤتمر الصحفي المقرر لإعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن في تمام الحادية عشر صباحاً، وإعلان الطلاب الأوائل ونسب وعلامات النجاح.

نتائج التوجيهي “الثانوية العامة” الأردن

ينتظر الطلاب 24 ساعة فقط تفصلهم عن الحدث الهام وتحديد مستقبل الكثير من العائلات التي تنتظر صدور نتائج الثانوية العامة 2019 التوجيهي الأردن بعد تحديد تاريخ ظهورها للجميع لتكون جاهزة للاستعلام عنها بكل سهولة ويسر من قبل آلاف طلاب الشهادة الثانوية العامة الأردنية.

ولقد أدى 67 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة ما بين الفترة من 8 يونيو/حزيران وحتى 26 يونيو لسنة 2019، ثم قامت أعمال التصحيح والتدقيق لجميع أوراق الطلاب بكافة المدن الفلسطينية ليتوقف بهم المطاف عند يوم 17 يوليو ليبدأ الرصد ورفع الدرجات لنشرها عبر الموقع الإلكتروني فور اعتمادها.

وزارة التربية والتعليم

صرحت وزارة التربية والتعليم في الأردن بإصدارها نتائج التوجيهي 2019 الخميس ليعرف كافة الطلاب على العلامات والدرجات كاملة، ويعقد وزير التربية والتعليم مؤتمر صحفي للكشف عن نتائج الثانوية العامة “الإنجاز” في فلسطين مع تهنئة الطلاب الأوائل على التوجيهي ونسب النجاح لهذا العام.

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رابط نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم

يتطلع الطلاب لمعرفة الرابط المباشر للحصول على نتائج التوجيهي 2019 دون الدخول إلى صفحات تمنع وصولهم إلى النتائج، لذلك نقدم لكم الرابط المرتقب عليه إعلان نتائج الثانوية العامة الدورة الصيفية، حيث اختلط الأمر مع طلاب الدولة العربية الشقيقة الأردن إعلان نتائجهم الخميس، ولكن التوجيهية خاصة بطلاب فلسطين، وسيتم إعلان توجيهي الأردن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

رابط توجيهي /http://tawjihi.jo/

موقع وزارة التربية والتعليم /http://www.moe.gov.jo/

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