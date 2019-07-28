“ sYRIA result” نتائج الصف التاسع السوري 2019 سلالم تصحيح نتائج شهادة التعليم الأساسي وزارة التربية السورية

ازداد ترقب إعلان نتائج التاسع 2019 في سوريا خاصة عقب الإعلان بصورة رسمية ونهائية عن نتائج البكالوريا لطلاب الثانوية العامة منذ الأسبوع الماضي بكافة أنحاء ومدن سوريا، ولقد تأخرت نتائج شهادة التعليم الأساسي بشكل كبير هذا العام، ويعود ذلك لانشغال وزارة التربية السورية من إعداد نتائج شهادة الثانوية بكافة فروعها للتفرغ بصورة كبيرة للانتهاء من رصد علامات طلبة وطالبات مرحلة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

تستعد وزارة التربية السورية اليوم للانتهاء من إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي بجميع المحافظات، حيث تجهز الوزارة كافة الاستعدادات لصدور نتائج التاسع عبر الموقع الإلكتروني لها.

واستقبلنا عدد كبير من الاستفسارات حول موعد إعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2019، والتي متوقع صدورها خلال ساعات قليلة فور توثيقها رسمياً من قبل الوزير عماد موفق العزب، لنشرها فور إنهاء تلك الإجراءات ورفعها بصورة رسمية على موقع وزارة التربية السورية للاستعلام عنها حسب رقم الاكتتاب واسم المحافظة.

نتائج التاسع في سوريا 2019

تستمر عمليات التصحيح والتدقيق لأوراق امتحانات طلبة شهادة التعليم الأساسي لتصل وزارة التربية السورية إلى مرحلة الرصد ثم رفعها عبر الإنترنت من خلال موقعها الرسمي، وبذلك تكون نتائج التاسع 2019 صدرت بصورة رسمية لجميع الطلاب، وتستغرق تلك العمليات ساعات قليلة لتكون جاهزة النتائج أمام الطلاب.

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نتائج التاسع 2019 سوريا

وزارة التربية السورية (moed.gov.sy)

يحصل جميع الطلاب على نتائج التاسع 2019 لشهادة التعليم الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية السورية، والذي يتيح الاستعلام عن النتيجة لكافة طلاب المدن والمحافظات السورية الذين أدوا الامتحانات طبقا للقواعد التابعة لمدنهم، ويستعد الموقع الإلكتروني لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب وقت ظهور النتائج.

moed.gov.sy

من فضلك يرجي إدخال رقم الاكتتاب واسم المحافظة واسم الطالب للإطلاع على نتائج الصف التاسع الدورة الأولى، وذلك من خلال زيارة خدمة النتائج الامتحانية بداخل موقع وزارة التربية السورية، وسيتم تفعيل دورة 2019 فور اعتمادها.

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