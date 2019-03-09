تراند اليوم : اسماء الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم

اسماء الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم ، تعرف على اسماء الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم و نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 من خلال رابط الاستعلام ،واسماء المقبولين في مسابقة تعاقدات التربية والتعليم في مصر للعام 2019 ، لجميع المتقدمين لمسابقة وزارة التربية والتعليم .

فقد انتهت رسميا عمليات الفرز الخاصة بالمتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة للعام2019 على أن تصدر الوزارة رابط رسمي للاستعلام خلال ايام القادمة .

فقد أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عمر ان الوزارة انتهت اول امس الاثنين من استقبال اوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقته بعد مد المدة المحددة لاستقبال اوراق المتقدمين.

وأضاف ان المديريات تعمل على فرز اوراق المتقدمين ومطابقتها بشروط الاعلان عن الوظائف ويتم اخطار المتقدمين بموقفهم عبر البريد الالكترونى منذ فترة سابقة ومن المقرر ان ينتهى الفرز من خلال المديريات والتأكد من كافة الشروط للمتقدمين وايضا المقابلات التى تعقد للمتقدمين .

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وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ان الخطوات الخاصة للمسابقة تشير كما هو مخطط ووفقا للمواعيد المحددة وهناك متابعة مستمر لكل خطوة تتم فى الادارات والمديريات.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تعلن نتائج المسابقة نهاية الأسبوع الجارى أى خلال أيام، حتى يتمكن المعلمين الذين سوف يتم اختيارهم فى المسابقة من استلام العمل فى المدارس مع بداية الشهر المقبل.

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