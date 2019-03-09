وزير التعليم ينشر توضيح هام بخصوص امتحان مارس ٢٠١٩ للصف الأول الثانوي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منشوراً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، يوضح من خلاله بعض الأمور الهامة بخصوص الامتحان “التجريبي” المزمع عقده لطلبة الصف الأول الثانوي من نظام الثانوية الجديد خلال شهر مارس ٢٠١٩ الحالي.

وكان نص المنشور كالتالي :

رصدنا جدلاً كبيراً بسبب أن امتحان شهر مارس “التدريبي” للصف الأول الثانوي سيكون “إلكترونياً”، رغم اننا قلنا هذا منذ يناير الماضي، وقد عبر البعض عن تخوفهم من عدم جاهزية البنية التحتية في بعض المدارس

حيث انتشر بالفعل خلال الأيام الماضية العديد من المنشورات عبر الإنترنت عن تخوّف الأهالي من هذه التجربة الجديدة، خاصة مع وجود حالات لبعض المدارس لم تتم بها التوصيلات بالشكل الكافي، ومع عدم خبرة الطلاب الكافية تماما لهذا النظام الجديد.

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وتابع الدكتور طارق شوقي – مطمئناً الأهالي – قائلاً :