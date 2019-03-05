الدفعة الثانية: موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2019 في مصر

تقدم آلاف الخريجين المصريين بعدد من المحافظات المصرية، اليوم الثلاثاء، لاختبارات المرشحين لوظائف المعلمين والتى كانت قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لتعيين مدرسين لسد حاجتها فى التخصصات المختلفة.

وناشدت مديرية التربية والتعليم، قائمة الأسماء التى تم قبول أوراقها واستوفت الشروط كاملة، وذلك لإجراء الاختبارات فى مواعيد محددة لكل مجموعة من الأسماء، حيث تم توزيع قائمة على مواقع التواصل الخاصة بصفحات المديريات.

وكانت مديريات التربية والتعليم قد أعلنت عن حاجتها بعد انتهاء لجان فحص احتياجات الإدارات التعليمية بالمحافظة من عملها، لـ 1340 معلما بالتعليم العام طبقا للتخصصات الآتية:

اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الإنجليزية – الفلسفة – الدراسات الاجتماعية – رياض الأطفال – التربية الفنية – الحاسب الآلى – التربية الزراعية – التربية الموسيقية).