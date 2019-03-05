تراند اليوم : اسئلة مسابقة التربية والتعليم 2019 .. نماذج اختبارات مسابقة التربية والتعليم لجميع التخصصات

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اسئلة مسابقة التربية والتعليم وأحدث نماذج اختبارات مسابقة التربية والتعليم لجميع معلمي طلاب المرحلة (الابتدائية، الاعدادية، الثانوية) الأسئلة الحقيقية لمسابقة التربية والتعليم جميع التخصصات المطلوبة مع الاجابات الصحيحة لها ، اسئلة لكل التخصصات مع التربوى لجميع التخصصات اسئلة كاملة مع الاجابات لن يخرج عنها امتحانات مسابقة تعاقدات وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الأول و الثاني 2018/2019 ، للمنهج الجديد والمطور ، ولا تنسى الاطلاع على اهم مواضيع وروابط الخاصة بصفك اخر الموضوع .
|الأسئلة الحقيقية لمسابقة التربية والتعليم
محتوى اسئلة مسابقة التربية والتعليم
اسئلة اختبارات مسابقة التربية والتعليم وتشمل اسئلة اختبارات مسابقة التربية والتعليم فى التربوى اللغة الإنجليزية اللغة العربية معلم فصل الدراسات الاجتماعية رياض الأطفال اللغة الإنجليزية التربية الفنية اللغة الفرنسية التربية الموسيقية التربية الرياضية الرياضيات أسئلة لجميع التخصصات المطلوبة والاجابات الصحيحة .
تحميل ملفات تعاقدات وزارة التربية والتعليم pdf
لتحميل الملف اختار رابط واحد فقط لتحميل الملف ، اضغط على الرابط الموجود بالأسفل ، وسيبدأ التحميل ، ولا تتردد ابدا في أخبارنا أي مشكلة قد تواجهك في عملية التحميل ، ونسعد دائما بالرد على تعليقاتكم على الفيس بوك او الرد على رسائلكم على صفحةالسنتر التعليمي على الفيس بوك وسوف نقوم بالمساعدة ان شاء الله .
التربوى ( للجميع ) : رابط التحميل http://bit.ly/2IyeGpw رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2tzjLne
اللغة الإنجليزية ( عام للجميع ) : رابط التحميل http://sh.maktbty.com/links/202 رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2Er2bIj
اللغة العربية ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2So6wQm رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2tA6TNO
معلم فصل ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2XkyKPv رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2E9AoLh
الدراسات الاجتماعية ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2GGMOOs رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2Vf7yQw
رياض الأطفال ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2typEkv رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2NmiQ2v
اللغة الإنجليزية ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2BQvdzm رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2E3KMUJ
التربية الفنية ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2Iuv0I1 رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2H3GpMm
اللغة الفرنسية ( تخصص ) : رابط التحميل http://sh.maktbty.com/links/200 رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2GIC3eg
التربية الموسيقية ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2U4bALs رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2Es2mmY
التربية الرياضية ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2ErdOis رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2Np9eV0
الرياضيات ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2IHkFIC رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2IHl6me
اسئلة تخصص اقتصاد منزلي رابط التحميل http://bit.ly/2E41Zxm رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2Smqmv7
تخصصات اخرى لتعاقدات وزارة التربية والتعليم أختار تخصصك وحمل الملف
- إنجليزية – إعدادى – ثانوى تحميل (PDF, 10KB)
- أسئلة تاريخ – ثانوى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 36KB)
- أسئلة تربية رياضية – ابتدائى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 40KB)
- اسئلة تربية رياضية – إعدادى – ثانوى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 37KB)
- أسئلة تربية فنية – ابتدائى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 36KB)
- أسئلة تربية فنية – إعدادى – ثانوى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 109KB)
- أسئلة تربية موسيقية – ابتدائى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 42KB)
- أسئلة تربية موسيقية – إعدادى – ثانوى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 45KB)
- أسئلة جغرافيا – ثانوى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 39KB)
- أسئلة جيولوجيا – ثانوى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 106KB)
- أسئلة حاسب آلى – تكنولوجيا معلومات – إعدادى – ثانوى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 79KB)
- أسئلة كمبيوتر -تكنولوجيا معلومات ابتدائى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 32KB)
- أسئلة خط عربى – ابتدائى – إعدادى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 56KB)
- اسئلة دراسات – ابتدائى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 31KB)
- أسئلة دراسات إعدادى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 32KB)
- أسئلة رسم فنى إعدادى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 50KB)
- أسئلة رياضيات إعدادى، ثانوى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 100KB)
- أسئلة عربى إعدادى ثانوى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 34KB)
- أسئلة علم نفس ثانوى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 40KB)
- اسئلة علوم ابتدائى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 26KB)
أسئلة التعليم الزراعي لاختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم
نقدم أسئلة التعليم الزراعي وهى (مجال-زراعى-إبتدائى، مجال زراعى – إعدادى – ثانوى معلم زراعى بيطرى معلم زراعى عام معلم زراعي هندسة)
أسئلة التعليم الصناعي لاختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم
نقدم جميع التخصصات الآتية في أسئلة التعليم الصناعي وهى (مجال صناعي – إعدادي – ثانوي معلم صناعي خشبية معلم صناعي زخرفي معلم صناعي كهرباء معلم صناعي معماري معلم صناعى منسوجات معلم صناعي ميكانيكي)
أسئلة التعليم التجاري لاختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم
نقدم أسئلة التعليم التجاري وهى (معلم تجارى عام فني معلم تجاري فندقي وسياحي ثانوي فني معلم تجارى قانوني مجال تجارى – إعدادى – ثانوى معلم تجارى)
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- أسئلة معلم فصل تحميل (PDF, 35KB)
- أسئلة معلم تربية فكرية تحميل (PDF, 32KB)
- أسئلة لغة فرنسية – إعدادى – ثانوى تحميل (PDF, 17KB)
- أسئلة لغة فرنسية -ابتدائي تحميل (PDF, 19KB)
- أسئلة لغة عربية – إبتدائى تحميل (PDF, 38KB)
- أسئلة كيمياء ثانوى تحميل (PDF, 52KB)
- أسئلة فيزياء ثانوى تحميل (PDF, 45KB)
- أسئلة أحياء ثانوى تحميل (PDF, 56KB)
- أسئلة أخصائى إعلام وصحافة الجميع تحميل (PDF, 38KB)
- أسئلة اقتصاد منزلي ابتدائي تحميل (PDF, 37KB)
- أسئلة إقتصاد منزلى إعدادى – ثانوى تحميل (PDF, 38KB)
- أسئلة ألمانى ثانوى تحميل (PDF, 38KB)
- أسئلة أمناء مكتبات تحميل (PDF, 37KB)
- أسئلة إنجليزى ابتدائى لمسابقة وزارة التربية والتعليم تحميل (PDF, 8KB)
- إنجليزية – إعدادى – ثانوى تحميل (PDF, 10KB)
- أسئلة تاريخ – ثانوى تحميل (PDF, 36KB)
- أسئلة تربية رياضية – إبتدائى تحميل (PDF, 40KB)
- أسئلة تربية رياضية – إعدادى – ثانوى تحميل (PDF, 37KB)
- أسئلة تربية فنية – إبتدائى تحميل (PDF, 36KB)
- أسئلة تربية فنية – إعدادى – ثانوى تحميل (PDF, 109KB)
- أسئلة تربية موسيقية – ابتدائى تحميل (PDF, 42KB)
- أسئلة تربية موسيقية – إعدادى – ثانوى تحميل (PDF, 45KB)
- أسئلة جغرافيا – ثانوى تحميل (PDF, 39KB)
- أسئلة جيولوجيا – ثانوى تحميل (PDF, 106KB)
- أسئلة حاسب آلى – تكنولوجيا معلومات – إعدادى – ثانوى تحميل (PDF, 79KB)
- أسئلة كمبيوتر -تكنولوجيا معلومات ابتدائى تحميل (PDF, 32KB)
- أسئلة خط عربى – ابتدائى – إعدادى تحميل (PDF, 56KB)
- أسئلة دراسات تحميل (PDF, 31KB)
- أسئلة دراسات إعدادى تحميل (PDF, 32KB)
- أسئلة رسم فنى إعدادى تحميل (PDF, 50KB)
- أسئلة رياضيات إعدادى، ثانوى تحميل (PDF, 100KB)
- أسئلة عربى إعدادى ثانوى تحميل (PDF, 34KB)
- أسئلة علم نفس ثانوي تحميل (PDF, 40KB)
- أسئلة علوم ابتدائي تحميل (PDF, 26KB)
- اسئلة فلسفة معلم - معلم فلسفة ومنطق ثانوى تحميل (38 كيلوبايت)