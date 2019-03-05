تراند اليوم : اسئلة مسابقة التربية والتعليم 2019 .. نماذج اختبارات مسابقة التربية والتعليم لجميع التخصصات

اسئلة مسابقة التربية والتعليم وأحدث نماذج اختبارات مسابقة التربية والتعليم لجميع معلمي طلاب المرحلة (الابتدائية، الاعدادية، الثانوية) الأسئلة الحقيقية لمسابقة التربية والتعليم جميع التخصصات المطلوبة مع الاجابات الصحيحة لها ، اسئلة لكل التخصصات مع التربوى لجميع التخصصات اسئلة كاملة مع الاجابات لن يخرج عنها امتحانات مسابقة تعاقدات وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الأول و الثاني 2018/2019 ، للمنهج الجديد والمطور ، ولا تنسى الاطلاع على اهم مواضيع وروابط الخاصة بصفك اخر الموضوع .

الأسئلة الحقيقية لمسابقة التربية والتعليم

محتوى اسئلة مسابقة التربية والتعليم

اسئلة اختبارات مسابقة التربية والتعليم وتشمل اسئلة اختبارات مسابقة التربية والتعليم فى التربوى اللغة الإنجليزية اللغة العربية معلم فصل الدراسات الاجتماعية رياض الأطفال اللغة الإنجليزية التربية الفنية اللغة الفرنسية التربية الموسيقية التربية الرياضية الرياضيات أسئلة لجميع التخصصات المطلوبة والاجابات الصحيحة .

تحميل ملفات تعاقدات وزارة التربية والتعليم pdf

لتحميل الملف اختار رابط واحد فقط لتحميل الملف ، اضغط على الرابط الموجود بالأسفل ، وسيبدأ التحميل ، ولا تتردد ابدا في أخبارنا أي مشكلة قد تواجهك في عملية التحميل ، ونسعد دائما بالرد على تعليقاتكم على الفيس بوك او الرد على رسائلكم على صفحةالسنتر التعليمي على الفيس بوك وسوف نقوم بالمساعدة ان شاء الله .

التربوى ( للجميع ) : رابط التحميل http://bit.ly/2IyeGpw رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2tzjLne

اللغة الإنجليزية ( عام للجميع ) : رابط التحميل http://sh.maktbty.com/links/202 رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2Er2bIj

اللغة العربية ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2So6wQm رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2tA6TNO

معلم فصل ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2XkyKPv رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2E9AoLh

الدراسات الاجتماعية ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2GGMOOs رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2Vf7yQw

رياض الأطفال ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2typEkv رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2NmiQ2v

اللغة الإنجليزية ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2BQvdzm رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2E3KMUJ

التربية الفنية ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2Iuv0I1 رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2H3GpMm

اللغة الفرنسية ( تخصص ) : رابط التحميل http://sh.maktbty.com/links/200 رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2GIC3eg

التربية الموسيقية ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2U4bALs رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2Es2mmY

التربية الرياضية ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2ErdOis رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2Np9eV0

الرياضيات ( تخصص ) : رابط التحميل http://bit.ly/2IHkFIC رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2IHl6me

اسئلة تخصص اقتصاد منزلي رابط التحميل http://bit.ly/2E41Zxm رابط معاينة الملف على الموبايل بدون تحميله http://bit.ly/2Smqmv7



تخصصات اخرى لتعاقدات وزارة التربية والتعليم أختار تخصصك وحمل الملف

أسئلة التعليم الزراعي لاختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم

نقدم أسئلة التعليم الزراعي وهى (مجال-زراعى-إبتدائى، مجال زراعى – إعدادى – ثانوى معلم زراعى بيطرى معلم زراعى عام معلم زراعي هندسة)

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أسئلة التعليم الصناعي لاختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم

نقدم جميع التخصصات الآتية في أسئلة التعليم الصناعي وهى (مجال صناعي – إعدادي – ثانوي معلم صناعي خشبية معلم صناعي زخرفي معلم صناعي كهرباء معلم صناعي معماري معلم صناعى منسوجات معلم صناعي ميكانيكي)

أسئلة التعليم التجاري لاختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم

نقدم أسئلة التعليم التجاري وهى (معلم تجارى عام فني معلم تجاري فندقي وسياحي ثانوي فني معلم تجارى قانوني مجال تجارى – إعدادى – ثانوى معلم تجارى)

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