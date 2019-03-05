تراند اليوم : اسئلة تخصص لغة عربية فى مسابقة التربية والتعليم

اسئلة تخصص لغة عربية فى مسابقة التربية والتعليم لجميع المتقدمين لمسابقة وزارة التربية والتعليم العالي في مصر، وننشر لكم أسئلة تخصص مادة اللغة العربية كاملة لجميع المعلمين المتقدمين لمسابقة وازرة التربية والتعليم على تخص لغة عربية جميع المراحل التعليمية المختلفة سواء المرحلة الابتدائية، المرحلة الإعدادية، المرحلة الثانوية.

واليوم أحضرنا لكم أسئلة تخصص لغة عربية بالإجابات للمقبولين في وظيفة معلم لغة عربية:

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