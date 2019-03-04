نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2019 للعقود المؤقتة وموعد استعلام المتقدمين عن النتيجة

في ظل العجز الشديد الذي تعاني منه الكثير من محافظات جمهورية مصر العربية والتي ترغب باستمرار في تحسين العملية التعليمية أعلنت وزارة التربية والتعليم الفترة الأخيرة عن توفير مجموعة من الوظائف المؤقتة التي تسد العجز الذي طالما عانت من المدارس المصرية والتي ما زالت تبحث عن حلول مناسبة للتصدي له وبذلك تستمر هذه العقود لفترة ست شهور من تاريخ التعيين وقدم وزير التربية والتعليم كافة التفاصيل الخاصة بالتعيينات المؤقتة من خلال موقع الوزارة الرسمي حيث عرض مجموعة من الأوراق الرسمية والمستندات التي قام الكثير من المعلمين الراغبين في التعاقد مع المدارس بإحضارها وكانت أولى الخطوات هي التقديم بشكل إلكتروني.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم للعقود المؤقتة

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن أسماء المقبولين في المرحلة الأولي لاجتياز الاختبارات وبعد ذلك سوف يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات حيث تم الإعلان عن موعد الامتحان يوم الاثنين 4 مارس 2019 الجاري، علي أن يتم الإعلان عن النتيجة في غصون يومين علي الأكثر.

رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم Advertisements

وقد أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اقتراحات مكثفة الفترة الماضية لتطوير التعليم وكانت دائماً تشهد الكثير من الآراء والاعتراضات والمؤيدين ولكن في ضوء هذه التعيينات عمل جميع خريجين وخريجات كليات التربية في جميع محافظات مصر على الحماس الشديد الذي دفعهم للازدحام على مديريات التربية والتعليم التابعة لمحافظاتهم لتقديم الأوراق والمستندات التي سبق الإعلان عنها من قبل الوزارة.