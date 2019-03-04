أخبار التعليم

نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2019 للعقود المؤقتة وموعد استعلام المتقدمين عن النتيجة

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في ظل العجز الشديد الذي تعاني منه الكثير من محافظات جمهورية مصر العربية والتي ترغب باستمرار في تحسين العملية التعليمية أعلنت وزارة التربية والتعليم الفترة الأخيرة عن توفير مجموعة من الوظائف المؤقتة التي تسد العجز الذي طالما عانت من المدارس المصرية والتي ما زالت تبحث عن حلول مناسبة للتصدي له وبذلك تستمر هذه العقود لفترة ست شهور من تاريخ التعيين وقدم وزير التربية والتعليم كافة التفاصيل الخاصة بالتعيينات المؤقتة من خلال موقع الوزارة الرسمي حيث عرض مجموعة من الأوراق الرسمية والمستندات التي قام الكثير من المعلمين الراغبين في التعاقد مع المدارس بإحضارها وكانت أولى الخطوات هي التقديم بشكل إلكتروني.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم للعقود المؤقتة

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن أسماء المقبولين في المرحلة الأولي لاجتياز الاختبارات وبعد ذلك سوف يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات حيث تم الإعلان عن موعد الامتحان يوم الاثنين 4 مارس 2019 الجاري، علي أن يتم الإعلان عن النتيجة في غصون يومين علي الأكثر.

رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم

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وقد أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اقتراحات مكثفة الفترة الماضية لتطوير التعليم وكانت دائماً تشهد الكثير من الآراء والاعتراضات والمؤيدين ولكن في ضوء هذه التعيينات عمل جميع خريجين وخريجات كليات التربية في جميع محافظات مصر على الحماس الشديد الذي دفعهم للازدحام على مديريات التربية والتعليم التابعة لمحافظاتهم لتقديم الأوراق والمستندات التي سبق الإعلان عنها من قبل الوزارة.

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