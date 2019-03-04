نتيجة مسابقة العقود المؤقتة في وزارة التربية والتعليم بمصر - كشوف الناجحين

تقدم آلاف الخريجين المصريين، اليوم الإثنين، لاختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، فى عشرات القاعات المجهزة بجميع المحافظات والمديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

النتيجة فور الاعلان عنها هنــــا

من جهته، أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عمر، أنه تم توفير 51 قاعة فى المديريات وتعقد على 15 فترة، الفترة عبارة عن 30 دقيقة و15 دقيقة راحة، والامتحان مكون من 40 سؤالا.

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وأوضح عمر أن الامتحان لا يحتاج إلى أى أعباء، حيث يستطيع المتقدم أن يعدل فى الامتحان والإجابات، كما أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير الامتحان أو الغش أو أى شئ وهناك معايير أمان كبيرة ومختلفة.

وقال: "يجب أن يحظى جميع الخريجين بذات الفرصة، مؤكدا أن النتيجة تصل للمتقدم خلال يومان 48 ساعة بعدها يتم ابلاغه بالتوجه إلى الإدارة لتسلم الوظيفة".