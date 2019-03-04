رابط التعليم الاضافي 2019 في الاردن - مرفق الشروط والآلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، يوم الاثنين، عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالعمل، وذلك على حساب التعليم الأساسي.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أنه يمكن للراغبين بالعمل، التسجيل الكترونيا اعتبارا من اليوم من خلال موقعها الالكتروني الرسمي. اضغط هنا

ودعت الوزارة إلى ضرورة قراءة التعليمات قبل إدخال الطلب والالتزام بما يلي :

1- بعد حفظ الطلب بنجاح يجب طباعته والاحتفاظ بالرقم التسلسلي الذي سيظهر في أسفل الشاشة.

Advertisements

2- ضرورة مراجعة المديرية / قسم شؤون الموظفين , مصطحبين معهم صورةً عن الهوية الشخصية والمؤهل العلمي والطلب المطبوع , ليتم اعتماده من قبل موظف قسم شؤون الموظفين إلكترونياً من خلال الموقع .

3- سيتم إرسال كشف المتقدمين الناجحين فقط إلى مديريات التربية والتعليم مرتبة حسب التخصص والعلامة.

4- يتم تعيين المعلم على حساب التعليم الإضافي بعد إبلاغه هاتفياً , وذلك حسب الأسس المعتمدة للترتيب التنافسي .

5- سيتم اعتماد طلب المتقدم فقط لمديرية واحدة يتبع لها اللواء الذي يرغب في التقديم له، ولا يمكن التقديم لأكثر من مديرية، حيث يتم التنافس فيما بعد على مستوى المديرية.