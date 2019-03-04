تراند اليوم : "ترقبوا" كشوف اسماء الناجحين فى مسابقة التربية والتعليم 4-3-2019 برقم القومي والاسم ثلاثي

متابعات / الخليج 365/ تمكنت وزارة التربية والتعليم من اصدار اسماء المتقدمين لاختبار مسابقة وزارة التربية والتعليم الذين انطبقت عليهم الشروط ، استعداد للمقابلات ، على أن يتم اعلان نتائج المقبولين نهائياً في 15 مارس القادم لجميع المقبولين في وظائف العقود المؤقتة في وزارة التربية والتعليم .



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أنه تم توفير 51 قاعة فى المديريات وتعقد على 15 فترة؛ الفترة عبارة عن 30 دقيقة و15 دقيقة راحة، مكون الامتحان من 40 سؤالا، مشيرًا إلى أن الامتحان لا يحتاج إلى أى أمكانيات ويستطيع المتقدم أن يعدل فى الامتحان والإجابات وممنوع اصطحاب الموبايل، كما أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقة أو تصوير الامتحان أو الغش أو أى شئ وهناك معايير أمان كبيرة ومختلفة، قائلا يجب أن يحظى جميع المتقدمين بنفس الفرصة، مؤكدا النتيجة تصل للمتقدم خلال يومين 48 ساعة بعدها يتم إخطاره للتوجه إلى الإدارة لاستلام وظيفته، كما أن الأسئلة كلها عبارة عن اختيار من متعدد.

وأوضح عمر أن الامتحان مصمم لحفظ البيانات تحسبا لانقطاع الكهرباء أو حدوث عطل حيث أن هناك معايير معينة للامتحان، مشيرا إلى أنه تم تصميم بنك أسئلة وصلت إلى 12 ألف و818 سؤالا وكل معلم له امتحان مختلف بإجابة مختلفة كما أن تم التعاون مع مراكز الثقافى وأيضا المركز القومى للامتحانات لعمل أسئلة اللغات بالنسبة للمتقدمين للغات.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا بد من حضور الرقم القومى للمتقدم وأيضا البريد الإلكترونى للمتقدم خلال لجنة الامتحان كما أنه تم جارى الاستعلام الأمنى عن المتقدمين.

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إنه حتى أمس سلم ملفات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، إلى المديريات قرابة 150 ألف متقدم، مستوى الشروط منها قرابة 71 ألف متقدم.

وأكد الدكتور محمد عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أن هناك تفاعل كبير من قبل الوزارة، موضحا أن الوزارة رأعت جميع المتقدمين وتم قبول أيضا المستبعدين من القيد العائلى.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أنه سيتم عمل اختبارات 71 ألف و227 بدأ من الاثنين المقبل على مستوى الجمهورية، موضحًا هناك بعض المحافظات بها بعض المشكلات الخاصة بالمؤهلات وسيتم عقد اجتماع مع مديرى المديريات لحل مشكلة المتقدمين.

رابط الاستعلام عن موعد الاختبارات للمتقدمين للتعاقد من خلال الرابط التالي .

شروط دخول امتحانات مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2019 :-

أولا: إحضار بطاقة الهوية المسجلة على المنظومة الإلكترونية سواء كانت بطاقة رقم قومى أو جواز سفر، و يجب أن تكون غير منتهيه الصلاحية.

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ثانياً: لن يتم السماح لمن يؤدي الامتحانات أن يغادر القاعة إلا بعد انتهاء الامتحان.

ثالثاُ: لن يتم السماح لمن يؤدى الامتحانات من مغادرة القاعة أثناء فترة الراحة التي تفصل الامتحانات

رابعاً: غير مسموح بتناول الطعام أو الشراب أو التدخين، كما يجب التصرف بطريقة حضارية داخل مراكز الاختبارات وعدم التحدث مع الآخرين وإزعاجهم .

خامساً: غير مسموح لمن يؤدي الامتحانات استخدام أي من المواد المحظور استخدامها، وذلك أثناء الوقت المخصص للامتحانات أو أوقات الراحة،وهذه المواد المحظورة تتمثل فيما يلي: المواد الدراسية المناديل الورقية أقلام الكتابة الآلة الحاسبة الهاتف المحمول الأجهزة الرقمية الشخصية وأي جهاز إلكتروني أخر ، حيث أن جميع الأدوات المساعدة متوفرة داخل القاعات.

سادسا: غير مسموح نهائياً نسخ اسئلة الامتحانات أو الإجابات، وكذلك الغش والتلصص على الآخرين والتحدث مع الممتحنين الآخرين.

سابعا: غير مسموح للمراقبين لعملية الامتحانات الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالمحتوى الخاص بالامتحانات، وفي جال كان لدى الممتحن أي استفسار، يمكنه التواصل مباشرة مع الجهة صاحبة حق الملكية الفكرة للامتحانات، والتي منوط بها ‘صدار الشهادة، ويكون الاستفسار بعد أداء الامتحان.

ثامنا: في حال حدثت مشاكل فنيه كانقطاع التيار الكهربي، غير مسموح لمن يؤدي الامتحانات ترك ومغادرة مركز الامتحانات قبل مرور ساعة كاملة “ستون دقيقة” حيث أنه بعد انقضاء مهلة السماح، سيتم كتابة تقرير من قبل المراقب بما حدث من أضرار، وسيتم إعادة الامتحان في موعد لاحق بشكل مجاني.

تاسعاً: في حال انقطع التيار الكهربائي وعاد خلال مهلة ستون دقيقة، سيتم استكمال الامتحانات بعد أخر سؤال تم التوقف عنده، وسيتم مراعاة الوقت الباقي بشكل آمن تماماً.

عاشراً: في حال حدوث انقطاع قي الإنترنت أو حدوث بطيء في الخدمة، يتم حساب الوقت الضائع الخاص بفترة تحميل الصفحات.