تراند اليوم : {{ابحث برقم القومي}} نتيجه مسابقه العقود المؤقته2019 نتيجة مسابقة التربية والتعليم ٢٠١٩ نتيجة مسابقة...

متابعات / الخليج 365/ ترقب شديد بين أوساط المتقدمين لوظائف العقود المؤقتة في وزارة التربية والتعليم المصرية ، قبل الاعلان الرسمي عن نتيجة مسابقة العقود المؤقتة والتي تصدرها الوزارة رسميا عبر موقعها الالكتروني ، حيث نضع لكم رابط فحص نتيجة تعاقدات وزارة التربية والتعليم 2019 واسماء جميع المقبولين ، رابط وزارة التربية والتعليم المصرية ، والتي يسعى الكثير من المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة في وزارة التربية والتعليم للتعرف على نتائج مسابقة وزارة التربية والتعليم برقم القومي .

أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة تستعد للبدء في ارسال الرسائل الالكترونية ورسائل sms على ارقام الهواتف المحمول الخاصة بالمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة تحتوى الرسالة على " اجتياز المتقدم للمرحلة الاولى بمسابقة العقود المؤقتة " كما سيتم اجراء المقابلات وفقا للميعاد الذى سيتم تحديدة عبر الرسائل الالكترونية التى تستمر حتى يوم الاربعاء القادم وسوف يتم تحديد الاختبارات لجميع المقبولين مبدئياً لمسابقة العقود المؤقتة في وزارة التربية والتعليم .

وفى سياق ذلك كشفت وزارة التربية والتعليم انه من المرجح ان تكون العقود المؤقتة لمدة 3 شهور خلال الترم الثانى للفائزين بالمسابقة وان عدد هذة العقود ربما يصل الى 65 الف عقد مؤقت على مستوى الجمهورية .

موعد اصدار نتائج مسابقة العقود المؤقتة 2019 :-

أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عمر ان الوزارة انتهت الاثنين من استقبال اوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقته بعد مد المدة المحددة لاستقبال اوراق المتقدمين.

وأضاف ان المديريات تعمل على فرز اوراق المتقدمين ومطابقتها بشروط الاعلان عن الوظائف ويتم اخطار المتقدمين بموقفهم عبر البريد الالكترونى منذ فترة سابقة ومن المقرر ان ينتهى الفرز من خلال المديريات والتأكد من كافة الشروط للمتقدمين وايضا المقابلات التى تعقد للمتقدمين .

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ان الخطوات الخاصة للمسابقة تشير كما هو مخطط ووفقا للمواعيد المحددة وهناك متابعة مستمر لكل خطوة تتم فى الادارات والمديريات.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تعلن نتائج المسابقة نهاية الأسبوع الجارى أى خلال أيام، حتى يتمكن المعلمين الذين سوف يتم اختيارهم فى المسابقة من استلام العمل فى المدارس مع بداية الشهر المقبل.

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شروط دخول امتحانات مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2019 :-

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أولا: إحضار بطاقة الهوية المسجلة على المنظومة الإلكترونية سواء كانت بطاقة رقم قومى أو جواز سفر، و يجب أن تكون غير منتهيه الصلاحية.

ثانياً: لن يتم السماح لمن يؤدي الامتحانات أن يغادر القاعة إلا بعد انتهاء الامتحان.

ثالثاُ: لن يتم السماح لمن يؤدى الامتحانات من مغادرة القاعة أثناء فترة الراحة التي تفصل الامتحانات

رابعاً: غير مسموح بتناول الطعام أو الشراب أو التدخين، كما يجب التصرف بطريقة حضارية داخل مراكز الاختبارات وعدم التحدث مع الآخرين وإزعاجهم .

خامساً: غير مسموح لمن يؤدي الامتحانات استخدام أي من المواد المحظور استخدامها، وذلك أثناء الوقت المخصص للامتحانات أو أوقات الراحة،وهذه المواد المحظورة تتمثل فيما يلي: المواد الدراسية المناديل الورقية أقلام الكتابة الآلة الحاسبة الهاتف المحمول الأجهزة الرقمية الشخصية وأي جهاز إلكتروني أخر ، حيث أن جميع الأدوات المساعدة متوفرة داخل القاعات.

سادسا: غير مسموح نهائياً نسخ اسئلة الامتحانات أو الإجابات، وكذلك الغش والتلصص على الآخرين والتحدث مع الممتحنين الآخرين.

سابعا: غير مسموح للمراقبين لعملية الامتحانات الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالمحتوى الخاص بالامتحانات، وفي جال كان لدى الممتحن أي استفسار، يمكنه التواصل مباشرة مع الجهة صاحبة حق الملكية الفكرة للامتحانات، والتي منوط بها ‘صدار الشهادة، ويكون الاستفسار بعد أداء الامتحان.

ثامنا: في حال حدثت مشاكل فنيه كانقطاع التيار الكهربي، غير مسموح لمن يؤدي الامتحانات ترك ومغادرة مركز الامتحانات قبل مرور ساعة كاملة “ستون دقيقة” حيث أنه بعد انقضاء مهلة السماح، سيتم كتابة تقرير من قبل المراقب بما حدث من أضرار، وسيتم إعادة الامتحان في موعد لاحق بشكل مجاني.

تاسعاً: في حال انقطع التيار الكهربائي وعاد خلال مهلة ستون دقيقة، سيتم استكمال الامتحانات بعد أخر سؤال تم التوقف عنده، وسيتم مراعاة الوقت الباقي بشكل آمن تماماً.

عاشراً: في حال حدوث انقطاع قي الإنترنت أو حدوث بطيء في الخدمة، يتم حساب الوقت الضائع الخاص بفترة تحميل الصفحات.