جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 جميع الشعب مختوم من وزارة التربية والتعليم

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من هنا إعرف جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 أدبي و علمي رياضة وعلمي علوم لجميع الشعب ومختوم من وزارة التربية والتعليم، حيث تم إعتماد الجدول النهائي للثانوية العامة يوم السبت 2-3-2019 بعد الإنتهاء من الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وشارك فيها تقريباً 180 طالب ورأيهم في جدول الثانوية العامة 2019، وتم تحديد الجدول الذي يرضي جميع طلاب الثانوية العامة.
جدول امتحانات الثانوية العامة
تم إعتماد جدول الإمتحانات لطلاب وطالبات الثانوية العامة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للدور الأول لجميع الشُعب أدبي و علمي رياضة وعلمي علوم، وكان هناك مطلب بعدم توحيد الإمتحانات التي لا يتم وضعها في المجموع للطالب، مثل الدين والتربية الوظنية، ولكن تم رفض هذا الإقتراح لأنه يخالف قواعد الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2019
|التاريخ
|اليوم
|المادة
|8/6/2019
|السبت
|لغة عربية – تربية دينية
|10/6/2019
|الإثنين
|إقتصاد – إحصاء
|12/6/2019
|الأربعاء
|لغة أجنبية أولى
|15/6/2019
|السبت
|رياضيات تطبيقية (الاستاتيكا)
|17/6/2019
|الإثنين
|أحياء – رياضيات تطبيقية (الديناميكا) – فلسفة ومنطق
|22/6/2019
|السبت
|الفيزياء – التاريخ
|26/6/2019
|الأربعاء
|الكيمياء – الجغرافيا
|29/6/2019
|السبت
|الجيولوجيا والعلوم البيئية – الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) – علم النفس والاجتماع
|1/7/2019
|الاثنين
|لغة أجنبية ثانية – تربية وطنية
|3/7/2019
|الاربعاء
|رياضيات بحتة (جبر وهندسة فراغية)
ملاحظات هامة جداً
- خذ المكتوب في الجدول المصوّر لربما أخطأت في كتابة شيء معين في الجدول الذي كتبتة.
- وزارة التربية والتعليم قامت بالتعديل على الجدول بزيادة الأيام بين المواد
- قبل الإمتحانات بأيام تابع التحديث النهائي للجدول لربما يتم التعديل على الجدول الموجود في الموضوع
أتمنى للجميع التوفيق، والله المستعان.