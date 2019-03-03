جدول امتحانات الدور الأول ثانوية عامة 2019 علمي وأدبي موقع وزارة التربية والتعليم العام الدراسي...

جدول امتحانات الدور الأول ثانوية عامة 2019 نقدمه لكم من موقع نجوم مصرية، حيث اعتمد وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” يوم السبت الماضي جدول امتحانات الدور الأول ثانوية عامة 2019، هذا بعد الاجتماع الذي تم عقده وحضره الوزير لمناقشة مقترحات جدول امتحانات الثانوية ومواعيد الاختبارات التي تم تقديمه وإقتراحها بما يتناسب مع طلبة الثانوية العامة.

حرصا على تحقيق رغبة طلاب الثانوية العامة، فإن وزير التربية والتعليم المصري الدكتور “طارق شوقي” كان قد اعتمد جدول الثانوية العامة 2019 بشكل نهائي، وقد تم الإعلان عن تفاصيل الجدول مباشرة بعد اعتماده من قبل وزير التربية والتعليم حتى يتمكن طلاب الثانوية العامة من التحضير جيدًا لاختبارات الدور الأول.

جدول امتحانات الدور الأول ثانوية عامة 2019

قام وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” باعتماد جدول امتحانات الدور الأول ثانوية عامة 2019 منذ ساعات قليلة، وقد تم اعتماد مواعيد الاختبارات عقب الاجتماع الذي عقده وزير التربية والتعليم والذي ضم الجهات المختصة لوضع مقترحات جدول الامتحانات والمواعيد المقدمة، بالإضافة إلى لجنة ممثلة لطلاب الثانوية العامة لأول مرة في تاريخ مصر، حيث جاء جدول امتحانات الدور الأول ثانوية عامة 2019 ومواعيد الاختبارات مناسبة لطلاب الثانوية العامة.

حيث جاءت الجدول ومواعيد الاختبارات بما يتناسب مع مقترحات الطلاب التي تم تقديمها من خلال الاستفتاء الذي أجرته وزارة التربية والتعليم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث قامت الوزارة بمراعاه الفاصل أمام المواد الصعبة التي يعاني منها الطلاب وعلى رأسها مادة الفيزياء والكيمياء، وقامت بتمديد الفترة قبل تلك المواد، ليكون الفاصل أمام مادة الفيزياء 4 أيام ونصف، والفاصل أمام مادة الكيمياء 3 أيام ونصف.