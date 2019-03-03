تراند اليوم : الاسئلة المتوقعه لاختبارات العقود المؤقتة 2019 مسابقة وزارة التربية والتعليم معلم فصل و اللغة...

متابعات / الخليج 365/ قرائنا الكرام في جمهورية مصر العربية ومتابعي موقعنا الاخباري "الخليج 365" نتابع معكم أول بأول كل مايخص مسابقة وزارة التربية والتعليم "العقود المؤقتة" 2019 ، حيث ننشر كم اليوم قائمة بأهم الاسئلة المتوقعه لاختبارات العقود المؤقتة 2019 مسابقة وزارة التربية والتعليم معلم فصل و اللغة العربية ، والتي يبحث عنها آلاف المتقدمين لوظائف وزارة التعليم المصرية .

فقد اعلن نائب وزير التربية والتعليم انه جارى فحص وفرز ملفات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقته بالتربية والتعليم على ان يتم عقد الاختبارات بالمديريات للمتقدمين الاسبوع المقبل وسيتم ارسال رسائل عبر البريد الالكترونى، وننشر الاسئلة المتوقعه الاختبارات مادة معلم فصل ومادة اللغة العربية





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