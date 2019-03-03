تراند اليوم : (قوائم) -- اسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 3-3-2019 العقود المؤقتة

متابعات / الخليج 365/ يبحث الكثير من المتقدمين لوظائف مسابقة التربية والتعليم 2019 في مصر عن اسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم للعام 2019 العقود المؤقتة ، للتعرف على نتيجة المقبولين والمؤهلين لخوض الامتحانات النهائي للقبول.

حيث تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية بارسال sms رسائل عبر البريد الالكترونى لجميع المتقدمين الذين تجاوزوا المرحلة الاولى من المسابقة ابتداء من اليوم الاحد مضمونها : على المرشح ان يراجع رابط المسابقة ويدخل بياناته لتظهر له الرسالة التي تحدد له المكان و الوقت الذي سيمتحن فيه وسوف تبدء الاختباراتيوم لاثنين المقبل وتظهر النتيجة بعدها ب 48 ساعة على الرابط التالي .

بدوره أكد نائب وزير التربية والتعليم ان عدد المتقدمين للمسابقة 430 الف متقدم تقدموا عبر الانترنت فيما قام 150 الف متقدم بتقديم ملفاتهم ولم يستوفى منهم الا 71 الف متقدم

اضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريحات صحفية أمس السبت ان الوزاره جاهزه لتعيين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقته للمعملين بعد انتهاء كافة الاجراءات ولن يتم تعين احد لم يجتاز الاختبارات موضحا ان درجة الامتحان يجب ان لا تقل عن 50% .

ومن الجدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم اعلنت انها تحتاج الى 65 الف معلم ومعلمة لسد العجز بالتخصصات المختلفة بالمحافظات .

وحول قواعد اختياراسماء المقبولين للتعاقدات 2019 ، فقد وضعت وزارة التربية والتعليم قواعد لاختيار المقبولين فى مسابقة العقود المؤقتة بالتربية والتعليم فبعد فرز الاوارق وفحصها للتأكد منصحة البيانات بالمقارنه مع الاستمارة الالكترونية يتم ارسال رسائل الكترونية عبر البريد للمتقدم لاعلامه انه اجتاز المرحلة الاولى وبموعد المقابلات والاختبارات

وبعد عقد الاختبارات يتم ترتيب المتقدمين للمسابقة حسب الآتي :-

اولا:لابد ان يكون المتقدم مقيم فى نطاق الادارة التعليمية وليس خارجها

ثانيا: يتم ترتيب المتقدمين كالتالى

- الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل الدراسي ( الأعلي في التقدير ) وليس بالنسبة المئوية .

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- امتياز

- جيد جدا

- جيد

- مقبول

عند التساوى فى التقدير يتم النظر الى درجة الاختبارات

3 - الأعلى مؤهلا ( دكتوراه - ماجستير ) .

4 - الأعلى في درجة الاختبار والمقابلة .

5 - الأقدم تخرجا .

6 - الأكبر سنا