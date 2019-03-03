جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي من وزارة التربية والتعليم وتاريخ بداية المواد الممتحنة

صرحت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي عقب اعتماده من قبل السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وسوف يتم نشره عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد مناقشة بين الممثل الرسمي لإتحاد الطلاب واستطلاع رأي الطلاب حول تناسق مواعيد الامتحانات مع مدة مراجعة المواد سواء الفرع العلمي أو الفرع الأدبي، تمت عملية الاستطلاع عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والصفحة الرسمي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكن بالفعل ما يقرب من 180 ألف طالب و طالبة من عرض الرغبات الخاصة به من الفترة المتاحة بين المواد الممتحنة، وقد استجاب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لأول مرة لطلبات طلاب الشهادة الثانوية وتم تنفيذ رغباتهم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي

تقدم ممثل إتحاد الطلاب بالجدول المعدل من قبل الطلاب واستجاب لرغباتهم بالتناسق مع امتحانات الشهادة الدولية ومواعيد امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الفرنسية، وإتاح فترة أربع أيام للمادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وثلاث أيام ونصف للكيمياء للفرع العلمي والجغرافيا للشعبة الأدبية.

ونشير أن مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية 2019 سوف تنطلق يوم 8 يونيو وتستمر حتى يوم 3 يوليو في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وسوف يرفع الجدول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعرف على تاريخ جميع المواد الدراسية الممتحنة لإتمام شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2019.