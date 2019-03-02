جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 للشعب الثلاث بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم

أعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده الدكتور طارق شوقي مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر الممثل الرسمي لصوت طلبة مصر، حيث استجاب سيادته لمعظم الملاحظات التي أبداها أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بوجود وقت كاف بين مختلف المواد الدراسية.

حيث تم توفير نحو 4 أيام ونصف لامتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، ونحو 3 أيام ونصف للكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

ووفقاً للجدول الذي اعتمده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي لامتحانات الثانوية العامة 2019، فإن الامتحانات للشعب الثلاث سوف تبدأ يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 وتنتهي يوم الأربعاء 3 يوليو 2019.

تفاصيل جدول امتحان الثانوية العامة لعام 2018/2019:

1- تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 باللغة العربية لجميع الشعب فترة أولي والتربية الدينية فترة ثانية.

2- الاثنين 10 يونيو 2019 يؤدي الطلاب امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء لجميع الشعب.

3- الأربعاء 12 يونيو 2019 يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الانجليزية لجميع الشعب.

4- السبت 15 يونيو 2019 يؤدي طلاب شعبة الرياضيات امتحان مادة الاستاتيكا.

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5- الاثنين 17 يونيو 2019 يؤدي طلاب الشعبة الرياضية إمتحان مادة الديناميكا وشعبة العلمي علوم مادة الأحياء والشعبة الأدبية مادة الفلسفة.

6- الأربعاء 19 يونيو 2019 إجازة من الامتحانات.

7- السبت 22 يونيو 2019 يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء والشعبة الأدبية مادة التاريخ.

8- الاثنين 24 يونيو 2019 إجازة من الامتحانات.

9- الأربعاء 26 يونيو 2019 يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء والشعبة الأدبية مادة الجغرافيا.

10- السبت 29 يونيو 2019 يؤدي طلاب شعبة العلمي علوم امتحان مادة الجيولوجيا وشعبة الرياضيات مادة التفاضل والتكامل والشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع.

11- الاثنين 1 يوليو 2019 يمتحن الطلاب مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب وكذلك التربية الوطنية

12- الأربعاء 3 يوليو 2019 يمتحن طلاب شعبة الرياضيات مادة الجبر والهندسة الفراغية.