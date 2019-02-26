جدول الثانوية العامة 2019 المقترح من وزارة التربية والتعليم ورابط تسجيل الاقتراح

وضعت وزارة التربية والتعليم بموقع الإلكتروني رابطا يحوي جدول الثانوية العامة 2019 المقترح لللدور الأول عام 2019 لنتيجة شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ومن خلال موقع “نجوم مصرية” نقدم لكم الجدول الذي يتم الآن فتح باب تسجيل الاعتراضات بموقع الوزارة الرسمي، تمهيدا لإقرار جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول النهائي.

جدول الثانوية العامة 2019 المقترح

نقدم لكم صورة مقترح جدول الثانوية العامة 2019 المقترح من وزارة التربية والتعليم، ورابط تسجيل الاعتراض عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يتم إتاحة تقديم او الموافقة عليها وعلى مواعيده، وترتيب المواد الدراسية، والمدة الزمنية بين الامتحانات، واليكم كافة التفاصيل من خلال الجدول.

مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

هذا بيان جدول الامتحانات الدور الأول عام 2019 للثانوية العامة، والذي تبدا الامتحانات يوم الأحد 9-6-2019 وتنتهي في يوم الاثنين 1-7-2019.

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استطلاع رأي طلاب الثانوية العامة

أكد فيصل عمر أمين عام اتحاد طلاب مصر، بأن هناك تفاعل كبير من طلاب الثانوية العامة حول مقترح جدول الامتحانات، حول الجدول وترتيب المواد، حيث تلقت الصفحة الرسمية للاتحاد تعليقات تصل إلى 1500 منذ يوم واحد، مؤكدا:

وجود حالة رضاء من قبل طلاب علمي علوم

واتفاق ورضاء من قبل الشعبة الأدبية

وبعض المشكلات خاصة بقسم علمي رياضة

وسوف يتم عرض مطالبهم على وزارة التربية والتعليم من خلال صوت الطلاب الحقيقي، وما زال التعليقات حول جدول الامتحانات متواصل، ويتم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم