وزير التعليم ينفي إمكانية أي طالب من فك شفرات التابلت التعليمي

قام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بنفي كل ما تم تداوله ما بين الطلاب من أنباء تدعي بان عدد من طلاب الصف الأول الثانوي قد تمكنوا من فك شفرة التابليت التعليمي وتحميل الكثير من البرامج الترفيهية الغير مرتبطة بنظام التعليم، كما أن وزير التعليم صرح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأنه لم يتمكن أي طالب من فك شفرات التابليت التعليمي، وان ما يثار في ذلك الأمر لا أساس له من الصحة.

وأشار وزير التعليم، بان ثقافة الطلاب مرتبطة بمحاولة التفكير في اختراق القانون بدلا من الاستفادة من الجهاز في التعليم ومصادر التعليم الجديدة في النظام الجديد، وانتقض وزير التعليم كل من يبحث عن الأخبار الكاذبة التي تثير الجدل، والانشغال بمناقشة الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدلا من مناقشة المحتوى الرقمي الخاص بالطلاب.