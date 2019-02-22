نشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم مقترح الدور الأول

نشر موقع وزارة التربية والتعليم مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول، وذلك من أجل استقبال الآراء والاقتراحات من جميع الطلبة والطالبات بالشهادة الثانوية وأيضاً أولياء الأمور حول المقترح المنشور لجدول امتحانات الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، وتم وضع المقترح المصور من قبل وزارة التربية والتعليم بخصوص جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 لأجل التعديل عليه إذا تطلب الأمر لذلك.

وفي نفس الإطار أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تستقبل جميع المقترحات والآراء بخصوص مقترح جدول الثانوية العامة 2019 الدور الأول من جميع الطلاب وأولياء الأمور عبر موقع وزارة التربية والتعليم ابتداء من اليوم الجمعة وحتى يوم الأربعاء القادم الموافق 27 من فبراير الجاري.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 موقع وزارة التربية والتعليم

وبعد انتهاء فترة استقبال الاقتراحات والآراء بخصوص مقترح جدول امتحان الثانوية العامة للدور الأول سيتم إغلاق استقبال الطلبات وإجراء عمليات المراجعة لما تم إرساله من مقترحات من الطلبة والتعديل على الجدول إذا تطلب الأمر ذلك، ثم اعتماده من معالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإعلانه رسمياً وبشكل نهائي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 موقع وزارة التربية والتعليم

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2019 اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2019 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 1-7-2019، وستعمل لجان التصحيح في عملها فوراً ثم سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات.