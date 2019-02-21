وزير التربية والتعليم : “ما فيش حاجه اسمها طالب يقفل الامتحان ويحصل على 100 % بعد...

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، أثناء حضوره المؤتمر الذي عقدته محافظة سوهاج والذي حضره وزير التربية والتعليم عقب تفقده عدد من المدارس بمحافظة سوهاج حيث قام سيادته بزيارة تفقدية لعدد من مدارس محافظة سوهاج، أن امتحانات الثانوية العامة والتعليم في مصر مصاب بالعديد من الآفات أو المشاكل والمعتقدات الخاطئة لدى المجتمع المصري ، ومن آفات التعليم في مصر هو حصول الطالب على الدرجة النهائية في الامتحان .

وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي في ندوة أو مؤتمر التعليم بسوهاج اليوم، أن الامتحانات القادمة في الثانوية العامة ستنهي على هذا المعتقد أو الآفة المنتشرة في المجتمع المصري، “وما فيش حاجه اسمها طالب يقفل الامتحان بعد كده أو يحصل على الدرجة النهائية “لان اينشتاين نفسه ما يقدرش يقفل الامتحان”.

جاءت هذه التصريحات لوزير التربية والتعليم في بعض اللقطات التي عرضتها قناة اكسترا نيوز، اليوم، من كلمة وزير التربية والتعليم طارق شوقي في ندوته بمحافظة سوهاج.

يذكر أن وزير التربية والتعليم قام اليوم بزيارة محافظة سوهاج من اجل تفقد مدارس المحافظة والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، وقامت الوزارة بعقد ندوة أو مؤتمر تعليمي عقب الزيارة في محافظة سوهاج، وذلك لدراسة بعض مشاكل العملية التعليمية في المحافظة بصفة خاصة والعملية التعليمية في مصر بصفة عامة.

والجدير بالذكر أيضا أن وزارة التربية والتعليم تقوم بتطبيق تجربة جديدة هذا العام على طلاب الصف الأول الثانوي وهي الدراسة بالتابلت والامتحان عن طريق التابلت وتطبيق فكرة امتحان أوبن بوك، وبالفعل تم توزيع عدد كبير من أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المحافظات مع بداية العام الدراسي، ويقوم الطالب بدراسة المناهج التعليمية من خلال أجهزة التابلت، ويؤدون الامتحان على أجهزة التابلت التعليمي .