جدول الثانوية العامة 2019 المقترح من الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2018/2019، حيث قد انتهت وزارة التربية والتعليم، من وضع الشكل المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، وقد تم وضع جدول امتحانات على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، حتى تتلقى الوزارة من خلاله الآراء والمقترحات من جانب أولياء الأمور، وجاء ذلك في إطار حرص وزارة التعليم على ضرورة الاستعداد بشكل مستمر ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للطلاب في العام الدراسي الحالي، فتابعوا معنا جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

فقد تم نشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجدول المقترح للطلاب حيث تبدأ الامتحانات في يوم 2019/6/9، وتنتهي الامتحانات في يوم 2019/7/1، وتتلقى الوزارة اقتراحات أولياء الأمور على تعديل الجدول.

الجدول المقترح للثانوية العامة 2019