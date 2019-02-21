التعليم تنتهي من إعداد التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من وضع التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، وتم وضعه عبر موقع الوزارة لتلقى الآراء والمقترحات.

وجاء في هذا في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

وصرحت الوزارة، أنه تم عرض الجدول المقترح عبر موقع الوزارة لتلقى الآراء والمقترحات استعداداً لمناقشته مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه، دون المساس بموعد انطلاق الامتحان أو أخرع طبقاً لما حددته الوزارة في السابق، وأيضاً موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، وهذا لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.

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وكشفت الوزارة أن أخر موعد لتلقى المقترحات يوم الأربعاء 27/2/2019، حتى يتم عرض جدول الامتحان في صورته النهائية، على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماده والإعلان عنه.

ويذكر أن امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ستكون بداية من يوم الأحد الموافق 9/6/2019، ويظل حتى يوم الخميس الموافق 1/7/2019.