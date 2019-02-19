فتح موقع التسجيل في وظائف التربية والتعليم لمدة 48 ساعة لتعديل البيانات الخاصة بالمراسلات

تحدثنا سابقاً أن وزارة التربية والتعليم تعاني من وجود عجز كبير بالعديد من المدارس على مستوى الجمهورية، ومن أجل سد هذه الفجوة الكبيرة قامت بفتح باب التقديم للعمل بالوزارة بوظيفة مدرس بالتعاقد لمدة أشهر الترم الحالي، وقامت بتخصيص موقع إلكتروني من أجل ذلك الغرض (يمكن الاطلاع إليه من هنا)، كما تحدثنا سابقاً عن الشروط والأوراق المطلوبة لمن يريد التقديم في وظائف التربية والتعليم (يمكن الاطلاع عليه من هنا)، وقررت وزارة التربية والتعليم أن الإعلان عن أسماء المقبولين بتلك الوظائف سوف يكون عن طريق الإيميل الشخصي الذي تم إرفاقه ضمن البيانات المطلوبة لملئ الاستمارة المعدة لذلك.

ومن أجل حرص وزارة التربية والتعليم على وصول الحق لأصحابه قامت الوزارة مرة أخرى بإعادة تنشيط الصفحة الخاصة بكل متقدم للوظيفة، وأتاحت بالصفحة الجزء الخاص بالبيانات الشخصية فقط والجزء الخاص ببيانات المراسلة من أجل إتاحة الفرصة للجميع لتعديل الإيميل الخاص بهم على استمارات التقديم، ونصحت المتقدمين بعدم إدراج إيميل يخص أي شخص غير المتقدم للوظيفة وأكد القائمون على الموضوع بوزارة التربية والتعليم أن يقوم المتقدم للوظيفة بكتابة إيميله الشخصي هو وعدم كتابة إيميل سيبر أو أي مكان خارجي.

كما أتاحت الوزارة من خلال الصفحة تعديل البيانات الخاصة بأسماء المتقدمين وكذلك تعديل أرقام التليفونات، ونوهت وزارة التربية والتعليم إلي الإدارات التعليمية بإعلان أسماء الفائزين في مسابقات التربية والتعليم عن طريق شتى الطرق التي يمكن وصولها للمتقدمين للوظيفة سواء على صفحة شخصية للإدارة على الفيسبوك أو حتى من خلال لوحة إعلانات داخل الإدارات.

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