نظام إدارة التعلم LMS – كيفية متابعة الدروس التعليمية للصف الأول الثانوي للمحتوى التعليمي

الآن يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الدخول على نظام lms الخاص بإدارة التعلم لمتابعة الدروس والمحتويات التعليمية المختلفة التي تهم طلاب أولى ثانوي وذلك عبر بنك المعرفة المصري في إطار خطة وزارة التربية والتعليم، لتطوير العملية التعليمية في مصر، ومن خلال هذه المقالة نوضح كيفية تسجيل الدخول لنظام lms الخاص بإدارة التعليم الذي يهتم ويخدم الصف الأول الثانوي، والذي يتيح للطالب التنقل ومعرفة الدليل الدراسي لمعرفة المواد المتاحة، ومعرفة كتاب وزارة التربية والتعليم للمواد المختلفة، ويمكن للطلاب متابعة الدروس عبر نظام إدارة التعليم من خلال بنك المعرفة المصري واختيار ومتابعة الدروس التعليمية سواء كانت دروس كتابية أو فيديو.

يمكنكم تسجيل دخول نظام إدارة التعلم LMS وذلك بالدخول على الرابط التالي lms.ekb.eg والضغط على تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، كما توضح الصورة التالية.

نظام إدارة التعليم

وفي حالة كان لديك حساب يتم كتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر في الخانات المخصصة كما توضح الصورة التالية.

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متابعة دروس الصف الأول الثانوي عبر الإنترنت

إدارة التعلم -بنك المعرفة المصري

بعد عملية الدخول على صفحة lms سوف تظهر للطالب المواد المختلفة، وشاشة مساحة العمل التي توضح المواد التي يجب عليك مذاكرتها في تلك الفترة، حيث توضح الصورة التالية نموذج لصفحة عمل lms والخاصة بإدارة التعليم عبر الإنترنت.

المذاكرة عبر نظام LMS

متابعة الدروس عبر الإنترنت

يتم متابعة الدروس والمذاكرة الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال الدخول على الدليل الدراسي في اعلى صفحة إدارة التعلم الإلكترونية لنظام LMS والذي يظهر لك الدروس المختلفة، وبالتالي يمكنكم الاطلاع على الدليل الدراسي، وبعدها تظهر للطالب المواد للطالب، ومن خلال المواد يطلع على الكتاب المدرسي التابع لوزارة التربية والتعليم الفني، ويمكن للطالب متابعة المحتوى الإضافي الذي قام بمشاركته الناشرين الآخرين لتعزيز عملية التعليم، والمحتوى الدراسي مقسم على حسب المواد التي تم دراستها، وبالتالي فان المحتوى الدراسي الإضافي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر نظام lms يكون بصورة كتابية أو فيديوهات تعليمية للدرس.

متابعة الدروس بنظام lms

والفيديو التوضيحي التالي يوضح كيفية استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي بالتفصيل.