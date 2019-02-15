التعليم العالي يعلن عن مشروع سفراء الجامعات المصرية في كأس الأمم الإفريقية 2019

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات ،اجتماعاً امس الخميس،برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات،بحضور الدكتور محمد صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد ، وأعضاء المجلس ،وذلك بمقر الوزارة بمدينة نصر.

وفي بداية الاجتماع،وجه أعضاء المجلس التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ،لتوليه منصب الاتحاد الإفريقي لعام 2019،كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار أثناء الاجتماع ،عن مشروع سفراء الجامعات المصرية في كاس الأمم الإفريقية لعام 2019 ، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تدريب 100 متطوع من طلاب و طالبات 24 جامعة مصرية،لعدد 24 دولة مشاركة في البطولة ليصبحوا سفراء الجامعات،ويقومون بتمثيلها بصوره لائقه في كاس الأمم الإفريقية 2019،فضلاٍ عن إكسابهم الوعي و الخبرة بأهمية العمل التطوعي ونشر الثقافة الرياضية ،بالإضافة إلى تعميم اللجان داخل الجامعات تسمي “بالعمل التطوعي”تشارك في الأحداث الرياضية الهامة.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار تواجد الفريق المرشح منذ بداية البطولة،والتي تم اختياره وفقاً لعدد من المعايير منها إتقانه وأجادته للغه البلد التي يشارك معها البطولة،ووضح أن أحد أسباب نجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006،والتي لاقت نجاحاً كبيراً التنظيمي و الجماهيري ؛يرجع إلى مشاركة شباب الجامعات في تنظيم تلك البطولة.

وعلى هامش الاجتماع ،استمعت اللجنة إلى تقرير حول أنشطة الاتحاد لعام 2018،والتي شارك فيها 32961 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية،بالإضافة إلى البطولة الأفرو عربية الأولي للجامعات المصرية بجامعة أسوان حلال شهر يناير لعام 2019 .