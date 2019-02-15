وزارة التربية والتعليم | الآن رابط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 والتخصصات المطلوبة قدم من...

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن فتح باب التسجيل لمسابقة المعلمين 2019 للتعاقد المؤقت وذلك لسد العجز بالمدارس في كافة الإدارات التعليمية بجمهورية مصر العربية، وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن المسابقة سوف تتم من خلال التقديم الإلكتروني وسوف يتم الإختيار وفقا لشورط ومعايير سوف تحددها وزارة التربية والتعليم، وذلك حتى تتم مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 بكل نزاهة، وأيضا أوضح المتحدث الرسمي بأن آلية التقديم الإلكتروني قد وفرتها الوزارة حتى لا يكون هناك تزاحم داخل الإدارات التعليمية.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019

أوضح الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم أثناء إجتماعه مع مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات حول مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 للمعلمين للتعاقد المؤقت أنها سوف تتم وفق معايير وضوابط قد حددتها الوزارة، كما أشار سيادته أنه عقب إختيار المعلمين إلكترونيا سوف يم تقدم الأوراق الرسمية في الإدارة التابع لها المعلم، وأن الوزارة قد أقامت تلك المسابقة لسد العجز في المدارس، كما أوضح أيضا أنه هناك بعض المدارس بها عجز حصص.

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 للمعلمين

حددت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي للتقديم لمسابقة المعلمين بالعقود المؤقتة، وسوف يستمر التقديم لمدة أسبوع كامل من بداية التقديم، وقد حددت الوزارة اليوم الخميس لبداية التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019، وعقب إعلان النتيجة سوف يتم تقديم الأوراق في الإدارة التابع لها المعلم، كما حددت الوزارة راتب شهري 1000 جنيه لكل معلم، وسوف تكون مدة التعاقد الفصل الدراسي الثاني.

الأوراق الملطلوبة لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2019

قد أشار وزارة التربية والتعليم لبعض الأوراق الرسمية التى سوف يقوم المقبولين بتقديمها في الإدارات التعليمية متمثلة فيما يأتي:-