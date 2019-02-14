اعرف نتائج التمهيدي 2019 رابط نتيجة السادس الابتدائي العراق بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

آلاف الطلبة فى العراق يترقبوا نتائج التمهيدي 2019 السادس الابتدائى، على مستوى جميع محافظات العراق، و كانت امتحانات التمهيدي المرحلة المتوسطة قد انتهت يوم الاثنين 11 فبراير، بينمت انتهت امتحانات المرحلة الإعدادية يوم الأحد 10 فبراير 2019، و ينتظر الأن جميع الطلاب نتيجة السادس الابتدائى، التى من المتوقع أن تظهر فى الأيام المقبلة.

نتائج تمهيدي العراق 2019

أكد وزير التربية العراقي محمد إقبال الصيدلي أن نتائج تميدى العراق الصف السادس الابتدائى، من المنتظر أن تظهر فى الساعات المقبلة قى جميع المحافظات، و ذلك بعد أن تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد و مراجعتها، و سيتم رفع نتيجة التمهيدى عن طريق موقع ناجح و سنتابع معكم اخبار النتيجة.