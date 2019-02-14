موقع الأزهر التعليمي نصف العام 2019 : azhar eg splash نتيجة الإعدادية الأزهرية عبر موقع الأزهر...

موقع الأزهر التعليمي نصف العام 2019 ، يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهر التعرف على نتيجة امتحاناتالإعدادية الأزهرية من خلال azhar eg splash موقع الأزهر الشريف الرابط الخاص بنتائج شهادة الإعدادية الأزهرية عبر بواب الأزهر التعليمية، وذلك فور الإعلان عنها من خلال موقع الأزهر التعليمي نصف العام 2019 والاستعلام عن النتائج يتم باستخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، ومن خلال هذا التقرير سنتابع معكم أيضا أخبار النتائج من خلال موقعنا، فقد انتهى جميع طلاب الثانوية الأزهرية من تأدية امتحانات العام الدراسي الحالي 2018/2919، فقد صرح صالح عباس: أنه ستعلن اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي

موقع الأزهر التعليمي نصف العام 2019

موقع الأزهر التعليمي نصف العام 2019

موقع الأزهر التعليمي نهاية العام 2018

يقوم موقع الأزهر التعليمي بالإعلان عن جميع نتائج المدارس الأزهرية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأيضا الشعبة الإسلامية، من خلال الإعلان عليه عن ظهور النتيجة، ويتمكن الطالب من الدخول برقم الجلوس الخاص به للتعرف على جميع نتائج منتصف العام والتي أوشكت على الظهور على مستوى جميع مدارس المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن يتم اعتمادها.

Advertisements

نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية

ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، وعند الدخول لموقع نتائج الأزهر هذا، يتم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك ثم الضغط على كلمة بحث، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

أقرأ أيضا وتعرف على:

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 : رابط الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية .. الشرقية .. الغربية وجميع المحافظات

الآن رابط موقع الأزهر التعليمي 2019 : azhar eg splash .. نتيجة المرحلة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول على بوابة الأزهر للنتائج

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”